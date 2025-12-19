Diósgyőr szurkolókboon.hu
C. Kovács Attila

Lángoltak a pirok! Így tüntettek a dühös diósgyőri ultrák a klubszékháznál + videó

Újabb felvételek láttak napvilágot a diósgyőri szurkolók péntek esti tüntetéséről. A dühös szimpatizánsok a Ferencváros elleni vereség után vonultak utcára. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Diósgyőr 1-0-s veresget szenvedett hazai pályán a Ferencváros ellen. A lefújást követően a dühös diósgyőri szurkolói csoportok a klubszékházhoz vonultak, ahol Kovács Zoltán sportigazgató, és Vladimir Radenkovics távozását követelték. A klub részéről Kovács Zoltán és Petrán Vilmos mentek ki beszélni a csalódott szurkolókkal

Részlet a tüntetésről:


A szurkolók a beszélgetés után még egy ideig skandáltak, majd a tömeg lassan szétszéledt. 

A DVTK Ferencváros elleni veresége azt jelentette, hogy a miskolci gárda már egészen biztosan a 10. helyen zárja az NB I őszi szezonját.

A mérkőzés során még nyugodtabb volt a hangulat a DVTK stadionjában:

