Lángoltak a pirok! Így tüntettek a dühös diósgyőri ultrák a klubszékháznál + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Diósgyőr 1-0-s veresget szenvedett hazai pályán a Ferencváros ellen. A lefújást követően a dühös diósgyőri szurkolói csoportok a klubszékházhoz vonultak, ahol Kovács Zoltán sportigazgató, és Vladimir Radenkovics távozását követelték. A klub részéről Kovács Zoltán és Petrán Vilmos mentek ki beszélni a csalódott szurkolókkal.

Részlet a tüntetésről:

A szurkolók a beszélgetés után még egy ideig skandáltak, majd a tömeg lassan szétszéledt.

A DVTK Ferencváros elleni veresége azt jelentette, hogy a miskolci gárda már egészen biztosan a 10. helyen zárja az NB I őszi szezonját.

A mérkőzés során még nyugodtabb volt a hangulat a DVTK stadionjában:

