La UEFA ha nombrado al árbitro somalí Omar Artan para la Supercopa de Europa de 2026, que disputarán el París Saint-Germain y el Aston Villa. La designación cobra relevancia tras su exclusión del Mundial 2026 por no obtener el visado estadounidense.

A pesar de su juventud, Artan es uno de los árbitros emergentes más destacados: pertenece a la lista de la FIFA desde 2018 y ha dirigido varios encuentros clave en el continente africano, como la vuelta de la final de la Liga de Campeones de África 2025-2026.

En 2025 la Confederación Africana de Fútbol lo distinguió como mejor árbitro del continente.

La FIFA lo había elegido para el Mundial 2026, pero Washington le denegó el visado por presuntos vínculos con grupos terroristas, lo que generó polémica.

La FIFA aceptó la decisión, y su presidente, Gianni Infantino, admitió no poder influir en los gobiernos.

Elogios de Ceferin

La UEFA recordó que este designación se enmarca en el memorando de entendimiento entre la Unión Europea y la Confederación Africana de Fútbol para potenciar la cooperación en áreas como el arbitraje.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó su experiencia y su alto nivel en las competiciones de la CAF.

«Artan es un árbitro joven y destacado que ha demostrado su valía en las competiciones más importantes de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a los pueblos y, con este nombramiento, reafirmamos nuestro respeto hacia él y hacia sus capacidades arbitrales, gracias a las cuales se ha ganado este alto cargo», declaró Čeverin.

Además, agradeció al presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, por su apoyo y la colaboración entre ambas instituciones.