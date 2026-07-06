El París Saint-Germain asesta un duro golpe al Barcelona

El París Saint-Germain está a punto de fichar al joven talento maliense Aboubacar Maïga, apodado “el Messi de Malí”, tras una exitosa prueba en el club francés. Así, el campeón de Europa se adelanta al Barcelona y refuerza su proyecto de futuro.

Según Africa Foot, el centrocampista Aboubakar Maiga, apodado «el Messi de Malí», está a punto de fichar tras pasar una prueba exitosa.

El PSG ya acordó con la Academia Africana de Fútbol, de la que egresó el jugador, y Maiga volverá a Francia en días para formalizar su fichaje.

El PSG ya prepara un programa de desarrollo y adaptación al fútbol europeo para el joven, que se unirá al primer equipo cuando cumpla la mayoría de edad.

El ambiente parisino no le resulta ajeno, pues ya jugó con el filial del PSG durante su prueba y marcó un gol que impresionó a los técnicos.

Maiga, uno de los mayores talentos de Mali tras años de formación en la Academia Africana de Fútbol de Bamako, da así el paso más importante de su carrera.

Aunque el Barcelona también lo seguía de cerca, el PSG se ha adelantado y se hará con su fichaje.

Recientemente disputó la Copa Africana de Naciones Sub-17 con Malí y se prepara para el Mundial Sub-17 de Catar 2026, donde buscará guiar a su país hacia el título.