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Copa
Copa Resumen
Copa, partidos y resultados
Más
viernes, 3 de abril
sábado, 4 de abril
viernes, 24 de abril
sábado, 25 de abril
viernes, 15 de mayo
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Augsburgo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern Múnich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Mönchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0