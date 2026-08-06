La IFAB aprueba la supresión de las interrupciones por lesión del portero

El fútbol inglés se prepara para un cambio normativo importante: se probará una regla que sanciona la pérdida de tiempo. La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB) aprobó que, si un portero necesita asistencia médica, su equipo jugará con un jugador de campo menos de forma temporal.