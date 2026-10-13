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Karim Malim
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Un destino inesperado para Pogba: ¿será Messi la clave?

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Tras sus crisis consecutivas

Paul Pogba está cerca de vivir una nueva experiencia fuera de los campos europeos, en un intento de salvar su carrera futbolística tras una serie de crisis que lo alejaron de la competición.

Y mientras continúa su búsqueda de un club que le dé la oportunidad de regresar a los terrenos de juego, la liga estadounidense de fútbol surge como un posible destino para la estrella francesa campeona del Mundial de 2018.

Según el sitio francés "Foot Mercato", que cita al diario británico "Daily Mail", Pogba, de 33 años, fue ofrecido a varios clubes de la liga estadounidense desde el pasado mes de agosto, en el marco de los intentos por encontrar un nuevo destino que reactive su carrera, mientras que un traspaso a la liga saudí no parece la opción más cercana en este momento.

El nombre del exjugador del Manchester United y la Juventus ha sido vinculado con varios clubes estadounidenses, principalmente D.C. United e Inter Miami, donde juega el argentino Lionel Messi, además del New York City. Sin embargo, hasta ahora no se han celebrado negociaciones oficiales con ninguno de estos clubes, según el informe.

Pogba había puesto fin a su vínculo con el Mónaco este verano, después de disputar solo seis partidos durante su etapa en el equipo, quedando así como jugador libre con capacidad para decidir su próximo destino.

Y tras su regreso a los campos después de la reducción de su sanción por dopaje, la estrella francesa se encuentra ante una nueva oportunidad para recuperar su nivel y volver a competir con regularidad.

La liga estadounidense podría suponer un comienzo diferente en su carrera, pero su futuro sigue abierto a todas las posibilidades a la espera de una oferta oficial que defina su próximo destino.

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