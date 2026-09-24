Código Promocional Winamax: GO** Septiembre 2026

¿Cuál es el código promocional Winamax?

El código promocional Winamax en septiembre de 2026 es "GO**". Al introducirlo al final del proceso de registro, ya sólo te queda disfrutar del paquete de bienvenida de la casa. El propio sistema te permite elegir entre un bono Winamax de reembolso para deportes del 150% de las pérdidas netas hasta un máximo de 100 € u otro bono para póker.

Código promocional Winamax Detalles Bono 150% reembolsado de pérdidas en deportes (hasta 100 €) Depósito mínimo No precisa Rollover x1 Periodo de validez 30 días tras la activación de la cuenta Licencia DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego de España) Código de bono GO**

¿Cómo obtener el bono de bienvenida de Winamax?

El proceso de alta en Winamax presenta una estructura por pasos muy particular y enfocada en la seguridad del usuario. A diferencia de otros operadores donde primero se introducen los datos personales completos, Winamax prioriza la verificación previa del teléfono móvil antes de elegir la oferta.

Paso 1: Acceso y verificación telefónica

Entra en la web oficial o en la app de Winamax y haz clic en el botón de “Registrarse”. El primer dato requerido es tu número de teléfono móvil.

Paso 2: Validación por SMS

Recibirás de inmediato un código de verificación de 6 dígitos mediante SMS. Introdúcelo en la pantalla para desbloquear el paso siguiente.

Paso 3: Elección de la promoción de bienvenida

Selecciona cuál de los dos bonos de bienvenida prefieres activar: la oferta de apuestas deportivas (150% de reembolso hasta 100 €) o la oferta de póker.

Paso 4 : F ormulario de datos personales

Completa el formulario con tu nombre, apellidos, DNI/NIE, fecha de nacimiento y dirección de residencia tal como figuran en tu documento oficial.

Paso 5: Introducción del código promocional

En la casilla final destinada al código de bonificación, introduce la clave GO**.

Paso 6: Validación del correo electrónico

Revisa tu bandeja de entrada y pulsa en el enlace de confirmación enviado por Winamax. Este paso es estrictamente obligatorio para que los bonos e incentivos se activen correctamente en tu cuenta.

¿Quién puede utilizar el código promocional Winamax?

El acceso al código promocional GO** y a los bonos de bienvenida de Winamax está sujeto a la normativa reguladora del juego en España. Para poder hacer uso de él, debes cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

Edad mínima: Ser mayor de 18 años en el momento de realizar la inscripción.

Residencia fiscal: Estar domiciliado legalmente en España y poseer un documento DNI o NIE en vigor.

Cuenta nueva: La promoción está reservada exclusivamente para usuarios que abran su primera cuenta en el operador.

Verificación de identidad (KYC): Es indispensable superar el proceso de comprobación de datos personales mediante el envío de documentación oficial para realizar retiradas. Vale que podrás usar el bono, pero tarde o temprano querrás retirar saldo.

Unicidad de la oferta: La promoción se limita estrictamente a un bono por persona, domicilio, dirección IP y método de pago.

Incompatibilidad con usuarios antiguos: Aquellos jugadores que ya hayan registrado una cuenta con anterioridad o que se encuentren en periodo de autoexclusión no podrán acogerse a esta oferta inicial.

Términos y condiciones del bono

Para aprovechar la promoción de apuestas deportivas sin sorpresas, es fundamental comprender los parámetros bajo los que opera la devolución del 150%:

Mecánica de reembolso: Si tus primeras apuestas resultan perdedoras, Winamax te devuelve el 150% de las apuestas perdidas tras el primer depósito, con un tope máximo de devolución de 150 €. Activación por e-mail: El bono no se acreditará hasta que el usuario confirme su correo electrónico mediante el enlace de verificación. Tipo de saldo devuelto: La devolución se efectúa en forma de Freebets (apuestas gratuitas) o saldo de bono. Uso de Freebets: Al apostar con saldo promocional, en caso de resultar ganadora la apuesta, el usuario únicamente recibe la ganancia neta (beneficio menos el importe devuelto de la apuesta). Plazo de caducidad: Las apuestas gratuitas y las condiciones de liberación deben utilizarse en un plazo máximo de 30 días naturales desde su asignación.

Verificación de identidad y KYC en Winamax

El proceso de verificación de identidad (KYC, Know Your Customer) es una exigencia legal impuesta por la DGOJ para garantizar el juego seguro y prevenir el fraude en línea.

¿ Cuándo se solicita?

Debe completarse obligatoriamente tras el registro si deseas depositar más de 150 € o solicitar cualquier retirada de fondos de tu saldo.

Documentos requeridos:

Documento de identidad: Fotografía clara o copia escaneada por ambas caras del DNI o NIE en vigor. Normalmente con esto es suficiente.

Comprobante de residencia: Si la dirección aportada en el registro no coincide con la del DNI, se requerirá un certificado de empadronamiento, factura de suministros (luz, agua, gas) o extracto bancario con menos de 3 meses de antigüedad.

Verificación del método de pago: Menos habitual, captura de pantalla o extracto de la cuenta bancaria o monedero electrónico (PayPal, Skrill) que demuestre que el usuario es el titular del medio de pago utilizado.

Tiempos de procesamiento:

La revisión suele demorarse entre 24 y 48 horas laborables. Si la documentación está borrosa, recortada o incompleta, el proceso se pausará, lo que provocará retrasos en la tramitación de retiros.

¿Cómo funciona el bono de Winamax?

Las bonificaciones de toda la vida de saldo directo han pasado a mejor vida, y ahora las casas de apuestas agudizan su ingenio para desmarcarse en las promociones de bienvenida. La oferta para deportes en Winamax actúa como una red de seguridad sobre tus primeros pronósticos.

Al realizar un primer ingreso, el dinero depositado entra en tu cuenta como Dinero Real. Si realizas apuestas con este dinero y fallas en tus pronósticos, la casa te reembolsa el 150% de esas pérdidas en formato de Dinero Promocional (Freebets) hasta un máximo absoluto de 100 €. Para entendernos, si juegas 10 apuestas de 10€ cada una y pierdes 5 de ellas, recibirás el 150% de 50€ en freebets, es decir, 75€. Lo ideal es acertar todo con los 100€, ganar en saldo real y olvidarse del bono.

Es importante diferenciar la naturaleza de algunos conceptos, que valen para otros bonos de bienvenida:

Dinero real: Corresponde al efectivo depositado por ti o a las ganancias netas obtenidas de tus apuestas. Es 100% retirable a tu cuenta bancaria en cualquier momento (siempre que la cuenta esté verificada). Dinero promocional: Saldo de apuestas gratuitas concedido por el bono. No se puede retirar directamente a la cuenta bancaria; debe ser apostado previamente. Ganancias de apuestas gratuitas: Si realizas una apuesta de 10 € en dinero promocional a cuota 2.50 y resultas ganador, el retorno total es de 25 €, pero solo se acreditan 15 € en dinero real (las ganancias netas). Requisitos pendientes: condiciones que puedan quedar desatendidas y sean necesarias. En el caso del bono de bienvenida Winamax, sería saldo pendiente el restante hasta jugar los 100€ promocionales.

Simulación del bono Winamax

Para comprender de manera totalmente transparente la aplicación práctica de esta promoción en apuestas deportivas, presentamos tres escenarios con diferentes importes de primer depósito.

Depósito Inicial Pérdidas netas en apuestas Bono recibido (150% reembolso) Saldo total (Freebets) Requisito para retirar ganancias Resultado final para liberar 20 € 20 € 30 € 30 € en Freebets Apostar las Freebets a cualquier cuota Ganancia neta derivada de las apuestas gratuitas pasa a saldo real 50 € 30 € 45 € 45 € en Freebets Apostar las Freebets a cualquier cuota Ganancia neta derivada de las apuestas gratuitas pasa a saldo real 100 € 100 € 150 € (Tope máx.) 150 € en Freebets Apostar las Freebets a cualquier cuota Ganancia neta derivada de las apuestas gratuitas pasa a saldo real

Nota: Las promociones y apuestas deportivas implican riesgo de pérdida de capital. Los importes presentados en la simulación sirven como ejemplo ilustrativo de la mecánica de cálculo y no representan ganancias garantizadas

¿Qué es el rollover y cómo se aplica al código de Winamax?

El rollover es el requisito de apuesta que impone una casa para transformar el dinero concedido en una promoción en dinero real convertible y retirable. Normalmente indica cuántas veces debes apostar el importe del bono (o del depósito) antes de solicitar una transferencia a tu banco.

En el caso de Winamax apuestas deportivas, la mecánica es muy ventajosa, porque las apuestas gratuitas otorgadas por el reembolso del 150% cuentan con un rollover de 1x.

Cálculo: Si recibes 30 € en apuestas gratuitas, únicamente debes realizar apuestas por valor de 30 € para consumir el saldo promocional.

Cuotas y mercados: Las Freebets de Winamax no tienen restricciones de cuota mínima para ser jugadas, pudiendo utilizarse tanto en apuestas sencillas como en combinadas o en la función MyMatch .

Apuestas anuladas: Si utilizas una Freebet en un evento que posteriormente es suspendido o anulado (retorno a cuota 1.00), el importe de la Freebet se devuelve a la cuenta del usuario para volver a ser jugado, no dándose por perdida la promoción.

Ejemplo práctico: Depositas 40 €, pierdes tus primeros 20 € y recibes 30 € en Freebets. Apuestas la totalidad de los 30 € de Freebets a un evento de fútbol con cuota 2.00. Si aciertas, la apuesta genera 60 € brutos, de los cuales se descuentan los 30 € del importe de la apuesta gratuita. Recibes 30 € líquidos en dinero real , totalmente disponibles para su retiro.

Licencias de Winamax en España

Winamax opera en territorio español bajo la firma corporativa WinamaxSA, entidad con sede social registrada en París (Francia) y sucursal autorizada en España.

Regulador público: Todas las actividades de la plataforma están supervisadas, auditadas y reguladas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España.

Licencias otorgadas: Posee licencias singulares para la explotación de póker en línea y apuestas deportivas de contrapartida.

Garantías de juego regulado: La presencia de las licencias oficiales de la DGOJ asegura que la plataforma utiliza generadores de números aleatorios (RNG) certificados, mantiene los fondos de los jugadores en cuentas bancarias segregadas de los activos operativos de la empresa y cumple estrictamente con las leyes europeas de protección de datos personales (RGPD).

Podría quedar más clara y útil para el usuario separando cada modalidad:

Verificación Deportes Póker ✅ Septiembre 2026 Licencia DGOJ: GA/2018/017 Licencia DGOJ: POQ/2018/001

Ventajas y desventajas de Winamax

Ventajas:

Funcionalidad social única: Permite consultar el volumen y porcentaje de apostadores que han seleccionado cada pronóstico en un evento.

Herramienta MyMatch: Permite crear apuestas personalizadas acumulando mercados dentro de un mismo partido con cuotas muy competitivas.

Streaming en directo (Winamax TV): Emisión gratuita de partidos de tenis (Grand Slams, ATP), fútbol europeo o baloncesto.

Soporte técnico y App: Aplicación móvil multiplataforma de altísimo rendimiento, rápida e intuitiva.

Mercado de póker líder: Acceso a la red de póker con mayor tráfico de liquidez compartida de España y Francia.

Apuestas únicas: Ninguna otra casa tiene apuestas a cuestiones como “Trío goleador”, que es acertar la línea de goles que marcan entre 2 jugadores, y otras tantas cuestiones así de curiosas.

Desventajas:

Estructura del bono de deportes: La devolución mediante reembolso de pérdidas, hace que quienes acierten no perciban bono, aunque ciertamente es lo mejor que les puede suceder.

Sin catálogo de casino: Por raro que parezca, Winamax no tiene sección de casino ni slots, sólo apuestas deportivas y póker. Ya decimos que esta casa es muy original.

Métodos de pago en Winamax

Winamax destaca por integrar una amplia variedad de canales para gestionar transacciones económicas, destacando la incorporación de métodos locales rápidos como Bizum.

Método Depósito Retirada Tiempo estimado de retirada Importe mínimo Tarjeta de crédito/débito (Visa/Mastercard) Sí Si Menos de 24 horas 1 € Bizum Sí No N/A 1 € Transferencia Bancaria Sí Sí 1 - 3 días laborables 10 € (Sin mínimo retiros) PayPal Sí Sí Menos de 24 horas 15 € Skrill Sí Sí Menos de 24 horas 15 € Neteller Sí Sí Menos de 24 horas 15 € Paysafecard Sí No N/A 15 € Apple Pay Sí No N/A 1 € Google Pay Si No N/A 1 €

Comisiones: Winamax no aplica ninguna comisión por ingresos ni por retiradas de fondos. Por normativa legal en España, las retiradas de fondos se procesan prioritariamente a través de transferencia bancaria hacia una cuenta a nombre del titular registrado, o bien mediante el mismo monedero electrónico (PayPal, Skrill, Neteller) utilizado previamente para depositar.

Bono de casino Winamax

Bono Póker

Para los apasionados de los naipes, Winamax ofrece una de las promociones de bienvenida más curiosas, y es que tampoco en este nos iba a decepcionar. Deposita al menos 5€ y recibe 5 bonos a recuperar, uno cada 24 horas. Los bonos son sobre el depósito ingresado y se distribuyen en:

-Bono 1: 10% tickets, 10% freebets

-Bono 2: 5% tickets, 5% cash

-Bono 3: 10% cash

-Bono 4: 10% cash

-Bono 5: 20% cash

Otras promociones disponibles en Winamax

Además de las promociones iniciales de registro, Winamax mantiene un catálogo dinámico de ventajas para sus usuarios activos:

Combo Booster: Incrementa de forma sustancial las ganancias netas de tus apuestas combinadas. Cuantas más selecciones añadas a tu boleto (a partir de 3 eventos), mayor será el porcentaje de bonificación adicional sobre tu cuota final, llegando hasta un 1000%. Programa de fidelidad: Super Charged y el Programa VIP, son los sistemas mediante los cuales Winamax premia a sus usuarios más asiduos. Garantías: Son beneficios como que un partido se acierte si el equipo se pone +2 goles en fútbol o +20 en baloncesto, si en la apuesta a goleador marca el jugador sustituto, si el rival en tenis abandona, si el jugador por el que apostamos se lesiona en la 1ª parte,…

App Winamax

La aplicación móvil de Winamax está considerada una de las plataformas de apuestas y póker más estables y mejor optimizadas de la industria.

Sistemas operativos: Disponible de forma nativa para iOS (descarga en la App Store) y Android (descarga directa del archivo APK desde la web oficial o en Google Play Store).

Registro móvil: Permite realizar el alta completa por fases, la verificación SMS y la introducción del código GO** exactamente igual que en la versión de escritorio.

Transacciones de pago: integración perfecta con sistemas modernos como Bizum, Google Pay o Apple Pay para realizar ingresos con un toque mediante autenticación biométrica (Face ID / Huella dactilar).

Oferta completa: No existe ninguna restricción de contenido, desde la app se puede apostar en directo, seguir emisiones en Winamax TV, configurar apuestas MyMatch y jugar de forma simultánea en múltiples mesas de póker.

¿Es mejor utilizar la app o la web de Winamax?

Aspecto App Winamax Web Winamax Instalación Requiere descarga de la app e instalación previa en el smartphone. Acceso inmediato desde cualquier navegador web sin descargas. Rendimiento Optimizado para gestos táctiles y transiciones ultrarrápidas. Excelente rendimiento en pantallas de ordenador y adaptada a teléfonos móviles. Consumo de datos Menor consumo de datos al tener la interfaz guardada localmente. Mayor consumo de datos al cargar recursos gráficos en cada navegación. Notificaciones Notificaciones push en tiempo real sobre inicio de partidos o apuestas resueltas. Limitado a avisos por correo electrónico o dentro del navegador. Acceso Ingreso inmediato con huella dactilar o reconocimiento facial. Requiere introducir credenciales o clave de acceso manualmente.

Código promocional Winamax vs otros operadores

Para evaluar el valor competitivo de la oferta de Winamax respecto al mercado español de apuestas deportivas, se presenta la siguiente tabla comparativa:

Operador Código Bono de Bienvenida Depósito mínimo Rollover Cuota mínima Licencia Winamax GO** 150% reembolso de pérdidas hasta 100 € No precisa 1x Sin mínimo DGOJ Luckia LUCKGOAL Hasta 200 € en apuestas gratuitas + 30€ sin depósito 5 € 1x 1.50 DGOJ Bet365 GOALVIP 100% hasta 200 € en créditos de apuesta + 50 giros 5 € 1x 1.50 DGOJ Gran Madrid CGMGOAL Hasta 100€ en freebets 10 € 1x 1.50 DGOJ Sportium GOALVIP Doble bono hasta 200€ 10 € 1x 1.50 DGOJ 1xbet BETGOAL Hasta 300€ en freebets 10 € 1x combinadas 2.00 DGOJ

Juego responsable en Winamax

Winamax aplica las directrices de juego responsable dictaminadas por las leyes españolas de juego en internet. Las apuestas y también el póker deben contemplarse exclusivamente como una opción de ocio y entretenimiento para adultos, no como un medio de ingresos o financiación personal.

Herramientas de control disponibles en Winamax:

·Límites de depósito: Configuración estricta de máximos diarios (por defecto 600 €), semanales (1.500 €) y mensuales (3.000 €), ajustables a la baja en cualquier momento de forma inmediata.

·Autoexclusión y pausas temporales: Posibilidad de congelar el acceso a la cuenta durante períodos determinados, desde 24 horas hasta varios meses.

·Registro RGIAJ: Coordinación directa con el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego para solicitar la autoprohibición nacional si el usuario lo requiere.

·Límites de tiempo en sesión: Alertas sobre el tiempo transcurrido en el software de póker o de casino.

Atención al jugador: Si algún usuario, precisa de asesoramiento profesional o apoyo en materia de ludopatía, puede acudir a la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) mediante su teléfono gratuito de atención (900 200 225) o visitar la web oficial de la DGOJ (jugarbien.es). (18+ | Juega con responsabilidad).

Ver Perfil Opinión del Experto sobre Winamax:

Pablo Ruiz de Asua Nota del experto: ★★★★★ Experto en apuestas, casino y póker, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del juego y más de una década como redactor especializado en iGaming. Combina análisis cuantitativo, estrategia y gestión del riesgo. ¿Fue fácil aplicar el código bono de Winamax durante el registro? El proceso resulta ágil, aunque llama la atención la reordenación de sus pasos iniciales. Exigir la validación del número de teléfono móvil por SMS antes de rellenar el formulario de datos personales acorta el tiempo de alta en dispositivos móviles. El campo reservado para introducir el código GO*** se localiza de forma clara en la parte final, evitando equivocaciones habituales. ¿Qué mejorarías del proceso para activar el código bono de Winamax? El único aspecto susceptible de mejora es el requisito estricto de validación por e-mail para la activación del bono de deportes. Muchos usuarios asumen que tras hacer el depósito el saldo promocional ya está plenamente activado y, si olvidan pulsar el enlace enviado a su bandeja de entrada, pueden experimentar confusiones sobre el estado de su reembolso. Sería deseable una activación directa e integral tras el depósito. ¿Las condiciones para utilizar el código bonificación de Winamax fueron claras y fáciles de entender? Sí, las condiciones destacan por su transparencia. La explicación sobre cómo funciona el reembolso del 150% de las pérdidas en lugar de un bono sobre el ingreso directo está explicada en los términos. Además, la ausencia de cuotas mínimas abusivas para gastar las Freebets y que sólo haya que jugar una vez, simplifican la conversión de las ganancias en saldo retirable.