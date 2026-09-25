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Liga de Campeones
Liga de Campeones Resumen
Liga de Campeones, partidos y resultados
Más
miércoles, 9 de septiembre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Paris Saint-Germain
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|2
|Bayern Múnich
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|3
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|4
|Manchester United
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|5
|Como
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3