¡Aviso para el Aston Villa! Guendouzi, autorizado para volver tras la reducción de su sanción de la UEFA

El Fenerbahçe ha recibido un impulso importante antes de su crucial viaje a Birmingham en la Champions League, después de que la UEFA confirmara una reducción de la sanción europea de Matteo Guendouzi. El centrocampista francés ya está oficialmente disponible para ser convocado cuando el gigante turco se enfrente al Aston Villa de Unai Emery en Villa Park el próximo mes.