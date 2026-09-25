Las competiciones domésticas más poderosas de Europa han formado un frente unido para exigir una revisión total de la forma en que se gobierna la FIFA. La Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Serie A emitieron una dura valoración conjunta del liderazgo de Gianni Infantino tras una serie de controversias muy sonadas.
El lateral español, traspasado a Alemania a título definitivo durante el verano, se ha convertido de inmediato en protagonista con el Bayer Leverkusen: el pasado fin de semana, un gol y una asistencia contra el Leipzig.
El icono del AC Milan Andriy Shevchenko ha enviado un sentido mensaje de ánimo a su antiguo club y al fútbol italiano en medio de sus persistentes dificultades. Mientras el Milan busca regularidad a nivel nacional, Italia afronta un relevo generacional tras tres fracasos consecutivos en la clasificación para el Mundial con el objetivo de reavivar su prestigio.
El exdelantero del AC Milan Hernan Crespo ha pedido a los aficionados que mantengan la paciencia con Goncalo Ramos tras su lento inicio en Italia. Aunque reconoció la incansable ética de trabajo del delantero portugués sobre el terreno de juego, el argentino insistió en que el fichaje récord del club nunca ha sido un goleador de élite y que siempre dividirá opiniones por su enorme precio.