El interés del Paris Saint-Germain por fichar a Lamine Yamal ha dejado de ser un simple rumor pasajero, después de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, revelara intentos anteriores del club francés por hacerse con la joya del conjunto catalán, que llegaron hasta el punto de presentar una oferta de 250 millones de euros. Pero, con el astro español ligado a un contrato de larga duración con el Barcelona, ¿podrá el campeón de Europa convertir en realidad el sueño de fichar a uno de los mayores talentos del fútbol mundial, o el camino para llevarse al dueño del dorsal número 10 seguirá cerrado?

"Cuando el Paris Saint-Germain nos ofreció 250 millones de euros por Lamine Yamal, rechazamos la oferta, y solo tenía 17 años". Con estas palabras, Joan Laporta reveló en más de una ocasión los intentos del club parisino de seducir al Barcelona para que renunciara a su talento excepcional.

Y parece que el interés del Paris Saint-Germain por el joven astro va más allá de las especulaciones, sobre todo porque Yamal es uno de los nombres más esperados en el duelo que enfrentará a ambos equipos en la Champions League, la noche del martes.

Y pese a la confianza que muestra Laporta en torno al futuro del jugador, algunas voces dentro del Barcelona todavía observan con cierta cautela las ambiciones del club francés, que posee unas capacidades económicas y deportivas que pueden convertirlo en un competidor peligroso por los servicios de cualquier astro del mundo.

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En este contexto, Laporta, en una entrevista con el diario francés "L'Équipe", dijo: "Tenemos confianza en nuestras capacidades. El Barcelona paga salarios generosos a sus jugadores, y eso es a lo que siempre ha estado acostumbrado el club. La cuestión tiene que ver con sentirse cómodo dentro del club; fuera del Barcelona, el ambiente puede ser muy frío, mientras que aquí nos sentimos a gusto".

Y añadió, en unas declaraciones recogidas por el portal francés "Foot Mercato": "El Barcelona es un club bien organizado, polideportivo, que cuenta con una estructura directiva destacada, y los jugadores lo valoran. Por supuesto, no somos perfectos, pero todo es mejorable, y trabajamos duro".

El Barcelona se protege con un contrato de larga duración

El Barcelona posee una baza poderosa para proteger a su joven astro, ya que Yamal está ligado a un contrato que se extiende hasta el año 2031, que incluye una cláusula de rescisión cuyo valor asciende a 1.000 millones de euros, lo que hace que la tarea de arrebatárselo al club catalán sea sumamente complicada.

Y no parece que el Paris Saint-Germain pueda repetir el escenario del fichaje de Neymar en 2017, cuando pagó la cláusula de rescisión de 222 millones de euros, ni hay indicios de que pueda repetirse la experiencia de Lionel Messi, que se marchó al club francés tras fracasar la renovación de su contrato con el Barcelona.

Asimismo, todavía es pronto para imaginar un escenario similar al que ocurrió con Ousmane Dembélé o Ferran Torres, cuando el club catalán se ve obligado a tomar una decisión sobre la venta de uno de sus jugadores antes de entrar en el último año de contrato, para evitar la posibilidad de que se vaya gratis. Por ello, el Barcelona parece estar en una situación relativamente cómoda para conservar a Yamal durante los próximos años, salvo que surjan acontecimientos excepcionales que den la vuelta a la ecuación.

Y la fuerza del Barcelona en este asunto no se limita a los aspectos contractuales y económicos, sino que se extiende a la estrecha relación que une al club con su joven jugador. A diferencia de algunos nombres que abandonaron el equipo en los últimos años, Yamal es uno de los hijos de la academia de La Masia, se crió en el entorno del Barcelona y sigue jugando junto a varios de sus amigos más cercanos, en el club y en la ciudad a la que ha estado ligado desde su infancia.

Y ese vínculo emocional y deportivo le otorga motivos adicionales para continuar con la camiseta del conjunto catalán, en el marco de su ambición de escribir su nombre entre las leyendas del club y seguir los pasos de Lionel Messi.

Pero la propia experiencia de Messi no representa necesariamente un modelo que pueda repetirse con Yamal; el astro argentino se marchó al Paris Saint-Germain en una etapa avanzada de su carrera, después de que el Barcelona afrontara dificultades que impidieron inscribir su nuevo contrato, unas circunstancias que difieren mucho de la situación actual del talento español.

Aquí reside la oportunidad del Paris Saint-Germain

Pese a que el Barcelona posee una ventaja clara en el asunto Yamal, el Paris Saint-Germain puede apoyarse en un conjunto de bazas que podrían darle la oportunidad de abrir la puerta a las negociaciones en el futuro.

En un momento en el que la situación económica del club catalán ha mejorado relativamente, con previsiones de un aumento de sus ingresos tras la finalización de las obras de remodelación del Camp Nou, el club parisino todavía cuenta con unas grandes capacidades económicas que le otorgan un margen más amplio para moverse en el mercado de fichajes.

E incluso si Yamal fuera el último nombre que el Barcelona pensaría en vender en caso de sufrir una nueva crisis económica, el Paris Saint-Germain puede presentar una oferta económica enorme, junto a un salario que al club español podría resultarle difícil igualar, lo que podría poner al jugador ante tentaciones difíciles de ignorar.

Este escenario sigue siendo hipotético, pero ilustra la magnitud de la diferencia en las capacidades económicas entre ambos clubes, y la capacidad del Paris de aprovechar cualquier cambio en la postura del Barcelona o en el deseo del jugador, según informó el portal "Foot Mercato".

Asimismo, algunos aficionados del Barcelona se muestran preocupados por la influencia del entorno de Yamal, encabezado por su padre, en sus decisiones futuras, aunque eso no signifique necesariamente que el jugador tenga el deseo de marcharse de su club actual.

La Champions League y el Balón de Oro: tentaciones imposibles de ignorar

Las herramientas del Paris Saint-Germain no se detienen en el dinero, sino que incluyen también las aspiraciones deportivas, ya que el club francés puede ofrecer un proyecto competitivo sólido, con aspiraciones constantes de competir por el título de la Champions League.

Y mientras el Barcelona todavía trata de recuperar su trono europeo, del que se alejó desde su última coronación en 2015, el Paris Saint-Germain posee actualmente una posición europea fuerte, según lo recogido por el informe.

Y esa diferencia podría constituir un factor de atracción adicional para Yamal, que aspira a cosechar los mayores títulos colectivos e individuales, con el Balón de Oro a la cabeza, y quizá repetir el logro más de una vez a lo largo de su carrera.

Y pese a que el Paris Saint-Germain cambió su enfoque en el mercado de fichajes, alejándose de la política de acumular estrellas, fichar a un jugador de la talla de Yamal representaría una excepción estratégica, y una operación de unas dimensiones deportivas, mediáticas y comerciales enormes.

Y sobre el terreno de juego, el estilo del astro español parece adecuado a la filosofía que adopta el equipo francés, gracias a su capacidad para marcar la diferencia en ataque, junto a su disposición a participar en las tareas defensivas y a trabajar en beneficio del colectivo.

No obstante, pasar de hablar del interés del Paris Saint-Germain a ver a Yamal con su camiseta todavía requiere superar grandes obstáculos, en primer lugar el apego del Barcelona a su astro, el contrato de larga duración que lo protege, y hasta qué punto el propio jugador está dispuesto a renunciar al club en el que se crió.

Y entre las tentaciones económicas y las aspiraciones europeas por un lado, y la pertenencia y la estabilidad por otro, las posibilidades de que Yamal se marche al Paris Saint-Germain siguen abiertas teóricamente, pero no parecen cercanas en el momento actual.

Y antes de entretenerse imaginando al astro español disputando decenas de partidos con la camiseta del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, el equipo francés tendrá que lidiar primero con su peligrosidad dentro del campo, cuando se enfrente al Barcelona en la Champions League.