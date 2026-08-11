Ferran Torres y Rodri Hernández corren contra el reloj para evitar el regreso al Barcelona y al Manchester City, en medio de las negociaciones en curso sobre el traspaso de cada uno a un nuevo club durante el mercado de fichajes estival, según informó el diario español "Mundo Deportivo".

Ambos jugadores siguen de cerca la evolución de las negociaciones, en un momento en el que su regreso a los entrenamientos con sus clubes actuales resulta inminente. Los dos buscan resolver su futuro lo antes posible, con el fin de integrarse rápidamente en la preparación de sus nuevos equipos, el Paris Saint-Germain y el Barcelona.

Se acercan a su fin las vacaciones de los internacionales cuyo recorrido en el Mundial se prolongó hasta la última semana del torneo, y Ferran Torres y Rodri Hernández aguardan con impaciencia la evolución de su futuro.

Los agentes de los jugadores trabajan para cerrar sus traspasos, pues el delantero del Barcelona, Ferran Torres, está cerca de abandonar el club catalán y trasladarse al Paris Saint-Germain, mientras que Rodri se aproxima a marcharse del Manchester City y fichar por el Barcelona.

Ambos jugadores desean acelerar las negociaciones durante los próximos días, para poder empezar a trabajar con sus nuevos equipos sin demora, en lugar de regresar a los entrenamientos con sus clubes actuales.

Se espera que Ferran Torres regrese a los entrenamientos el próximo miércoles, 12 de agosto, junto al resto de los jugadores españoles que aún no han retomado el trabajo con el Barcelona.

Por lo tanto, todas las partes dispondrán de un tiempo limitado el martes para cerrar la operación y evitar que Ferran Torres vuelva a aparecer en la Ciudad Deportiva Joan Gamper la mañana del miércoles, de cara a la nueva temporada.

Rodri dispone de más tiempo para cerrar su traspaso

Por otro lado, Rodri cuenta con un mayor margen de tiempo para resolver su futuro, ya que el Manchester City ha fijado el viernes 14 de agosto como fecha para su regreso a los entrenamientos.

Su entrenador, Enzo Maresca, había señalado recientemente que Rodri "estará en Mánchester el viernes", en alusión a la fecha del regreso del centrocampista español al club inglés.

Pero, en caso de que las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City fructifiquen durante los próximos días, Rodri no se verá obligado a regresar a Inglaterra y se marchará directamente a Barcelona para iniciar una nueva etapa en su carrera.

Hansi Flick espera con impaciencia la llegada de Rodri, pues lo considera uno de los elementos importantes del proyecto del Barcelona para la nueva temporada, mientras el club catalán continúa trabajando para cerrar la operación lo antes posible.

Así, Ferran Torres y Rodri se encuentran ante una carrera contra el reloj; para el primero se acerca rápidamente la fecha de su regreso al Barcelona, mientras que el segundo dispone de unos días más antes del regreso previsto al Manchester City, a la espera de que las negociaciones resuelvan su destino de forma definitiva.