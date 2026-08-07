El Mónaco explora activamente un ambicioso movimiento por el delantero del Nápoles Romelu Lukaku, mientras la incertidumbre sigue rodeando el futuro de Folarin Balogun. El delantero belga de 33 años busca salir del conjunto italiano tras un conflicto con la cúpula del club este verano.
El entrenador del AS Monaco, Filipe Luis, ha expresado su firme deseo de retener al delantero Folarin Balogun, pese a que espera una oleada de ofertas de traspaso. El internacional de Estados Unidos llamó la atención en el Mundial y todo apunta a que despertará un gran interés antes de que se cierre el mercado de fichajes.
En el pulso por el fichaje del talento del PSG Ibrahim Mbaye, el Borussia Dortmund se encuentra supuestamente en una posición prometedora. Aun así, hay competencia de renombre. Además, la prioridad de los aurinegros está realmente en Said El Mala.
El Paris Saint-Germain ha completado el fichaje del centrocampista internacional francés Maghnes Akliouche, procedente del AS Monaco, con un contrato de larga duración hasta 2031. El jugador, de 24 años, regresa a su región de origen tras una destacada etapa en el Principado y cumple así un sueño de toda la vida al incorporarse al vigente campeón de la Ligue 1.