«Un jugador especial»: el técnico del Mónaco aborda los rumores sobre el traspaso de Balogun

El entrenador del AS Monaco, Filipe Luis, ha expresado su firme deseo de retener al delantero Folarin Balogun, pese a que espera una oleada de ofertas de traspaso. El internacional de Estados Unidos llamó la atención en el Mundial y todo apunta a que despertará un gran interés antes de que se cierre el mercado de fichajes.