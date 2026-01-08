+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Supercopa
team-logoBarcelona
King Abdullah Sports City
team-logoReal Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

FC Barcelona vs. Real Madrid, Final de la Supercopa de España: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

FC Barcelona se enfrenta a Real Madrid este domingo 11 de enero a las 20:00 horas en el estadio King Abdullah Sport City, por la Final de la Supercopa de España 2026.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Real Madrid de la Supercopa de España 2026

Los Culés avanzaron a la final después de vencer por marcador de 5-0 a Athletic Club de Bilbao en la semifinal, con un doblete de Raphina, junto a los goles de Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji.

Por su parte, los Merengues consiguieron su boleto al juego por el título tras dejar en el camino por 2-1 a Atlético de Madrid en la ronda de los cuatro mejores, con anotaciones de Federico Valverde y Rodrygo.

Barcelona y Real Madrid se han enfrentado en las últimas tres ediciones de la final del certamen, con dos triunfos para los Blaugranas en 2023 (3-1) y 2025 (5-2), contra una victoria de los Blancos en 2024 (4-1).

Supercopa
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona vs Real Madrid, Supercopa de España 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga de Campeones, mientras que en México y Centroamérica se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FLOW (Argentina, Paraguay y Uruguay), Win Sports (Colombia), América TV (Perú) y ECDF (Ecuador). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Real Madrid

crest
Supercopa - Supercopa
King Abdullah Sports City

El partido se disputa este domingo 11 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de King Abdullah Sports City.

  • México:13:00 horas
  • Argentina:16:00 horas
  • Estados Unidos:14:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Real Madrid alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • H. Flick

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • X. Alonso

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del FC Barcelona

Los Culés llegan a su cuarta final consecutiva de la Supercopa con la misión de defender la corona obtenida la temporada pasada. Aún así, el club ya trabaja en la ventana de transferencias, con el inminente fichaje de Joao Cancelo, quien podría ser anunciado tras el fin de semana.

Noticias del Real Madrid

Kylian Mbappé no vio minutos en la semifinal frente a los Colchoneros, pero los Merengues tienen la esperanza y trabajan duro junto al francés con la esperanza de contar con su goleador para el duelo por el título, mientras se recupera de un esguince de rodilla.

Los Blancos han disputado todas las finales de la Supercopa desde 2022, con un par de triunfos.

Cómo llegan al partido

BAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/0
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
0/5

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BAR

Últimos partidos

RMA

4

Victorias

0

Empates

1

Victoria

15

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

