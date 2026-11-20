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Todo apunta a que el Real Madrid se dispone a corregir una de las decisiones de las que Florentino Pérez podría arrepentirse en el mercado de fichajes, después de que el argentino Nico Paz se haya convertido en uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo gracias a su brillante rendimiento con el Como italiano y con su selección. Mientras los grandes clubes compiten por hacerse con sus servicios, el club blanco tiene una baza decisiva que podría darle ventaja en la batalla por recuperar a su antigua estrella: la opción de recompra por 80 millones de euros.

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Según ha revelado la cadena COPE, el Real Madrid se dispone a activar la cláusula de recompra de Nico Paz, que se marchó al Como en el verano de 2024, ya que el club español se reservó el derecho a recuperar al jugador durante el plazo fijado en el acuerdo entre ambas partes.

El deseo del Real Madrid de recuperar al centrocampista argentino parece estar ligado a la gran evolución que ha mostrado durante su etapa en la liga italiana, donde ha logrado llamar la atención a las órdenes de Cesc Fàbregas, además de hacerse un hueco entre los nombres prometedores de la selección argentina.

Según el diario español Mundo Deportivo, que cita al programa Deportes COPE de la emisora COPE, Florentino Pérez quiere que Nico Paz, de 22 años, regrese al Santiago Bernabéu para reforzar el centro del campo del Real Madrid con un joven talento de gran potencial.

Las estimaciones apuntan a que el valor de mercado del jugador ronda ya los 120 millones de euros, lo que convierte la opción de recompra por 80 millones de euros en una importante oportunidad de inversión para el club blanco, sobre todo ante el creciente interés de los grandes clubes europeos por sus servicios.

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No es la primera vez que el Real Madrid intenta recuperar a su antiguo jugador, ya que el club se movió el pasado verano para traerlo de vuelta, pero el futbolista prefirió quedarse en el Como una temporada más para seguir creciendo y disponer de más minutos.

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Sin embargo, los datos actuales indican que la postura del club español sobre el futuro del jugador es ahora más clara, en medio de informaciones que hablan de que ya se ha comunicado a la directiva del Como el deseo de recuperarlo.

El Como se aferra a su estrella, pero el Real Madrid tiene la última palabra

Por su parte, Carlo Alberto Ludi, director deportivo del Como, ya aseguró que Nico Paz sigue siendo al 100 % jugador de su equipo, aunque reconoció la existencia de una cláusula que otorga al Real Madrid el derecho a recomprarlo en el futuro.

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Ludi no ocultó su malestar por las reiteradas especulaciones sobre el futuro de sus jugadores, y explicó que el nombre del Real Madrid aparece constantemente vinculado a la posibilidad de recuperar a los talentos que salieron del club rumbo a otros equipos.

«Me pongo en el lugar de la afición del Como: cada noviembre y cada marzo, no sé si por especulación mediática o por otros motivos, aparecen informaciones que aseguran que el Real Madrid se lleva a todos los jugadores de vuelta a casa. Este año hablan de Jacobo Ramón, y durante las dos próximas temporadas hablarán de Nico Paz», afirmó el director deportivo del Como.

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Y añadió, explicando la naturaleza del acuerdo con el club blanco: «La verdad es que el verano pasado cerramos una operación excelente: Nico Paz es jugador del Como al 100 %. Pero el Real Madrid conserva el derecho a recomprarlo hasta una fecha determinada y dentro de la ventana de fichajes, algo muy normal en este tipo de contratos».

Ludi insistió en que el regreso del jugador al Real Madrid, si llegara a producirse, no restaría mérito al éxito de la experiencia del Como con él, sino que supondría una recompensa por el trabajo realizado por el club para hacerlo crecer.

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«Aunque ocurra, será una venta que premiará nuestro trabajo y supondrá un gran beneficio para el club. Sabremos gestionar la situación durante la temporada, como hemos hecho siempre, gracias a la magnífica relación que nos une con el Madrid. Ahora toca disfrutar del jugador, porque es de verdad un talento increíble», explicó.

El interés por Nico Paz no se limita al Real Madrid, ya que el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal siguen de cerca su evolución, lo que anticipa una dura pugna por sus servicios. Sin embargo, la opción de recompra otorga al club blanco una clara ventaja y deja el futuro del talento argentino en manos de Florentino Pérez, que el próximo verano podría tener la oportunidad de recuperar a uno de los talentos más destacados que han salido del Santiago Bernabéu.