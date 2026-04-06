Una palabra que resume la crisis... Slot, a un paso de la destitución

El diario británico «Daily Mail» ha revelado que el entrenador holandés Arne Slot se encuentra en grave peligro de perder su puesto al frente del cuerpo técnico del Liverpool, ante el descenso de los resultados y el aumento de las dudas sobre la capacidad del equipo para recuperar el equilibrio en esta fase decisiva de la temporada.

El periódico ha señalado que, aunque los resultados suelen ser el factor decisivo en el destino de los entrenadores, ciertos comportamientos dentro del campo pueden acelerar ese destino. Este es el escenario al que se enfrenta Slot actualmente, coincidiendo con el desplazamiento del Liverpool a París para disputar un partido decisivo.

Según el informe, Slott vive bajo una presión cada vez mayor, a pesar de que a lo largo de la temporada se han esgrimido justificaciones objetivas como atenuantes. El equipo ha perdido gran parte de su potencia ofensiva, que fue una de las claves para conquistar la Premier League; además, la estrella Mohamed Salah se ha visto afectado física y mentalmente, mientras que el delantero Alexander Isak sufrió una falta de preparación física al inicio de su andadura con el equipo antes de sufrir una fractura en la pierna.

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