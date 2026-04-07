Dos enigmas decisivos que ponen a Arbeloa en apuros ante el Bayern de Múnich

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para acoger uno de los enfrentamientos más emocionantes del Viejo Continente, cuando el Real Madrid se enfrente a su rival alemán, el Bayern de Múnich, esta tarde de martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026.

El equipo bávaro llegó a esta ronda tras superar el obstáculo del Atalanta en octavos de final, mientras que el Real Madrid continuó su andadura europea al eliminar al Manchester City en un duro enfrentamiento que volvió a poner de manifiesto el carácter del equipo blanco en las grandes noches.

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