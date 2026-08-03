Los responsables del Paris Saint-Germain trabajan para cerrar el fichaje de Ferran Torres, delantero del Barcelona, durante el actual mercado veraniego.

El reconocido periodista Matteo Moretto escribió en su cuenta de la red X: "El Paris Saint-Germain quiere acelerar las negociaciones para fichar a Ferran Torres durante esta semana".

Y añadió: "El club francés busca cerrar el acuerdo con el Barcelona, y considera que la operación podría resolverse rápidamente. Existe optimismo dentro del club francés respecto a la firma con Torres".

Ferran Torres abrió la puerta a las especulaciones sobre su futuro, después de hablar sobre la posibilidad de fichar por el Paris Saint-Germain, asegurando que en el fútbol no se puede predecir lo que puede ocurrir.

Torres se encuentra estos días en Estados Unidos, dentro de un evento promocional con la empresa Under Armour, donde recibió una pregunta sobre su futuro durante una entrevista en el programa Today, que emite la cadena NBC.

El autor del gol que dio a España su segundo título en la Copa del Mundo confirmó, en un principio, la continuidad de su vínculo con el Barça, al responder a una pregunta sobre el supuesto interés del Saint-Germain, diciendo: "En este momento, tengo contrato con el Barcelona".

Pero Ferran Torres lanzó otra declaración llamativa que no pasó desapercibida, al decir: "Pero sinceramente, en el fútbol, nadie sabe lo que puede pasar".

