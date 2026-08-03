El Paris Saint-Germain, campeón de la liga francesa y ganador de la última edición de la Liga de Campeones de Europa, ha anunciado una destacada asociación.

Según el diario "Mundo Deportivo", el club anunció este lunes una asociación con Google que le reportará millones de dólares.

En virtud de esta asociación, "Google Gemini" se convertirá en el asistente inteligente oficial del club, mientras que el teléfono Google Pixel será el smartphone oficial del club, según un comunicado publicado por el club en su sitio web.

Asimismo, el Paris Saint-Germain instalará un rincón especial para Google en su estadio, el Parque de los Príncipes.

Los equipos de fútbol, y el mundo del deporte en general, recurren cada vez más a la inteligencia artificial para analizar datos y crear contenido para sus plataformas de redes sociales.

En 2025, la Premier League y la empresa Microsoft anunciaron una asociación de cinco años para utilizar el programa Copilot de Microsoft en las plataformas digitales de la liga, con el fin de ofrecer datos y estadísticas rápidas sobre los partidos.