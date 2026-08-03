El Manchester City inglés prosigue con sus intensos esfuerzos por cerrar el traspaso de la estrella de la selección marroquí Ayoub Bouaddi, procedente del club francés Lille, en una operación que podría ser la más destacada y costosa del actual mercado de fichajes estival, en medio de una feroz competencia europea por los servicios del centrocampista marroquí que acaparó las miradas en el Mundial 2026.

El periodista alemán Florian Plettenberg, de la cadena "Sky Sports", reveló que Ayoub Bouaddi ya ha alcanzado un acuerdo verbal completo con la dirección del Manchester City en cuanto a las condiciones personales, el salario y la duración del contrato, en un paso considerado avanzado hacia el cierre de la operación.

Las negociaciones con el Lille siguen estancadas

Sin embargo, las negociaciones entre ambos clubes continúan a toda máquina, en medio de las enormes exigencias económicas que impone el club francés Lille para aprobar la salida de su estrella marroquí, considerado uno de los activos deportivos y comerciales más destacados del conjunto francés.

Plettenberg señaló que numerosos grandes clubes europeos siguen con enorme interés la evolución de la situación del centrocampista marroquí, aunque el Manchester City sigue siendo actualmente el más cercano a cerrar la operación, gracias a su ventaja en las negociaciones y a su inmensa capacidad económica.

El presidente del Lille sorprende a todos

En unas declaraciones polémicas, Olivier Létang, presidente del club francés Lille, reconoció la existencia de un amplio interés por parte de varios grandes clubes europeos en fichar a Bouaddi, pero sorprendió a todos cuando afirmó con un tono tajante: "Pocos son los clubes que pueden asumir el coste de Ayoub actualmente".

Létang aseguró que la estrella marroquí permanecerá en las filas de su equipo, indicando que las ofertas oficiales sí existen realmente, pero que la situación sigue igual con todas las partes interesadas, negando la existencia de cualquier acuerdo definitivo con ningún club hasta el momento.

El Lille rechaza ofertas oficiales y pide más de 100 millones de euros

Y cuando se le preguntó a Létang sobre la posibilidad de que el Manchester City comprara al jugador marroquí por una cifra que supere la barrera de los 100 millones de euros, respondió con firmeza: "La única verdad hoy es que Ayoub es jugador del Lille al 100 por cien. Sí, ya ha habido ofertas oficiales, pero no fueron nada satisfactorias, porque Ayoub es un jugador muy importante y fundamental para nosotros y para nuestro proyecto deportivo".