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Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Andrés Roberto Flores Bocanegra

¿Dónde ver hoy al Manchester United? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Manchester United
Premier League
Copa
Carabao Cup

Los Red Devils son uno de los clubes históricos del fútbol inglés, pero actualmente se encuentran muy lejos de sus días de gloria.

Manchester United es quizá el club más grande fútbol inglés, con una historia llena de trofeos, tanto de liga como de copa y también en competiciones continentales. En realidad, se encuentran tan igualados en la cima de la Premier League con 20 trofeos, aunque el último fue en 2013, el cual también marcó el cierre de la era dorada del equipo con Alex Ferguson en el banquillo.

A nivel europeo, los Red Devils acumulan seis títulos, tres de ellos en la Champions League, además de un par de campeonatos obtenidos a nivel internacional. Sin embargo, el club no clasificó a ninguna de las competiciones continentales para la presente temporada.

El Manchester United se encuentra dirigido actualmente por Rúben Amorim y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Leny Yoro, Lisandro Martínez, Matthijs de Light, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos del Manchester United.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL MANCHESTER UNITED

El Manchester United participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Premier League, Carabao Cup y la FA Cup.

Para ver al Manchester United en España la señal disponible para la Premier League es DAZN. Para la Carabao Cup y FA Cup no hay señales confirmadas.

En México, la Premier League es transmitida por TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, señales por la que se espera que también se pueda ver la FA Cup, aunque queda por confirmarse. La Carabao Cup se puede ver en ESPN y Disney+.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga, la Carabao Cup y la FA Cup están disponibles en ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos la Premier League es transmitida por las señales de Universo, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos y Fubo Sports. La Carabao Cup está disponible por Paramount+ y la FA Cup por ESPN.

PAÍS O ZONA PREMIER LEAGUEFA CUPCARABAO CUP
EspañaDAZNSin transmisión confirmadaSin transmisión confirmada
SudaméricaESPN, Disney+ESPN, Disney+ESPN, Disney+
MéxicoTNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TVTNT Sports, HBO MAX, Caliente TV, FOXESPN, Disney+
Estados UnidosUniverso, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos, Fubo SportsESPNParamount+

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Manchester United

Los Red Devils son junto al Liverpool el club más ganador de la historia de la Premier League con 20 títulos. También son los líderes en la Community Shield (21) y ocupan la segunda posición tanto en la FA Cup (13) como en la Carabao Cup (8). A nivel continental, Manchester United suma tres trofeos de la Champions League y uno más de la Europa League, mientras que en torneo internacionales pueden presumir de un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental.

TÍTULOTEMPORADA
Premier League1907-08, 1910-11, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65, 1966-67, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13
FA Cup1908-09, 1947-48, 1962-63, 1976-77, 1982-83, 1984-85, 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2015-16, 2023-24
Carabao Cup1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2016-17, 2022-23
Community Shield1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016.
Champions League1967-68, 1998-99, 2007-08
Europa League2016-17
Supercopa de Europa1991
Recopa de Europa1990-91
Copa Intercontinental1999
Mundial de Clubes2008

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