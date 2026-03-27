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Andrés Roberto Flores Bocanegra

¿Dónde ver hoy al Liverpool? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Liverpool
Premier League
Copa
Carabao Cup
Liga de Campeones

Los Reds buscan defender su corona en una Premier League siempre repleta de amenazas y candidatos.

Liverpool es un histórico del fútbol inglés, igualado en la cima de títulos de la Premier League, además de un importante número de copas a su nombre. El equipo pasó por un larga sequía de trofeos de liga, sin dejar de ser protagonistas, pero en los últimos años han vuelto a estar en la lucha por el título cada temporada.

A nivel europeo, los Reds también uno de los históricos con seis celebraciones en la Champions League, cuatro Supercopas y tres trofeos de la Europa League.

El Liverpool se encuentra dirigido actualmente por Arne Slot y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Alisson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Alexis McAllister, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Alexander Isak y Hugo Ekitiké.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos del Liverpool.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL LIVERPOOL

El Liverpool participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Premier League, Carabao Cup, FA Cup y la Champions League.

Para ver al Liverpool en España la señal disponible para la Premier League es DAZN. La Champions League está a cargo de Movistar. Para la Carabao Cup y FA Cup no hay señales confirmadas.

En México, la Premier League es transmitida por TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, señales por la que se espera que también se pueda ver la FA Cup, aunque queda por confirmarse. La Carabao Cup se puede ver en ESPN y Disney+. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga, la Carabao Cup y la FA Cup están disponibles en ESPN y Disney+, mismas señales que se encargan de televisar la Champions League.

Finalmente, en Estados Unidos la Premier League es transmitida por las señales de Universo, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos y Fubo Sports. La Carabao Cup está disponible por Paramount+ y la FA Cup por ESPN. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

PAÍS O ZONA PREMIER LEAGUEFA CUPCARABAO CUPCHAMPIONS LEAGUE
EspañaDAZNSin transmisión confirmadaSin transmisión confirmadaMovistar
SudaméricaESPN, Disney+ESPN, Disney+ESPN, Disney+ESPN, Disney+
MéxicoTNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TVTNT Sports, HBO MAX, Caliente TV, FOXESPN, Disney+TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV
Estados UnidosUniverso, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos, Fubo SportsESPNParamount+Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Liverpool

Los Reds son junto al Manchester United el equipo más ganador en la historia de la Premier League con 20 títulos. Liverpool también es el club con más trofeos en la Carabao Cup (10), mientras que también sobresale en el top 5 en la FA Cup (8) y en la Community Shield (16). A nivel continental, los Reds acumulan seis títulos de Champions League, el más reciente en 2019, además de obtener campeonatos en la Europa League (cuando era conocida como Copa de la UEFA) y la Supercopa de Europa. Finalmente, resalta un trofeo en el Mundial de Clubes.

TÍTULOTEMPORADA
Premier League1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90, 2019-20, 2024-25
FA Cup1964-65, 1973-74, 1985-86, 1988-89, 1991-92, 2000-01, 2005-06, 2021-22
Carabao Cup1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12, 2021-22, 2023-24
Community Shield1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006, 2022
Champions League1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05, 2018-19
Europa League1972-73, 1975-76, 2000-01
Supercopa de Europa1977, 2001, 2005, 2019
Mundial de Clubes2019

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