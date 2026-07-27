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Moataz Bellah El Hadedy

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El fútbol inglés recibe luz verde de la IFAB para poner fin a las pausas del portero

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El fútbol inglés se prepara para un cambio normativo importante: se probará una regla que sanciona la pérdida de tiempo. La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB) aprobó que, si un portero necesita asistencia médica, su equipo jugará con un jugador de campo menos de forma temporal.

  • Medidas más estrictas contra los tiempos muertos tácticos

    La FA, la Premier League, la EFL y la Superliga Femenina han unido fuerzas para acabar con la laguna jurídica del «tiempo muerto táctico». A partir de ahora, si un partido se detiene por lesión del portero, el entrenador deberá retirar a un jugador de campo durante al menos un minuto tras la reanudación.

    La medida llega tras varios casos sonados, como las acusaciones del técnico del Leeds United, Daniel Farke, a Gianluigi Donnarumma la temporada pasada por fingir una lesión para saltarse las normas.

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    Normas específicas del juicio y exenciones

    La medida se aplicará de forma estricta en las categorías más altas del fútbol inglés, aunque no se usará en divisiones inferiores a la National League Step 2 en el fútbol masculino. Para gestionar la transición, los entrenadores tendrán 10 segundos para indicar qué jugador debe salir del campo.

    Se mantienen salvaguardias: no se aplica si el portero sangra, sufre una colisión con un jugador de campo o necesita atención médica tras una falta que origine tiro libre.

  • Nuevos protocolos de gestión del tiempo

    Además de la prueba con el portero, el fútbol inglés introducirá en la temporada 2026-27 nuevas medidas para aumentar el tiempo de juego. A partir de ahora, los árbitros usarán una cuenta atrás de cinco segundos si consideran que los jugadores retrasan injustificadamente los saques de puerta o de banda.

    Además, se impondrá un límite de diez segundos para que un jugador sustituido abandone el campo, norma que se estrenará en la Carabao Cup el sábado 1 de agosto.

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    Impacto global y bienestar

    La prueba inglesa se inscribe en un movimiento global para mejorar las reglas del juego, y la A-League australiana también estudia variantes de gestión del tiempo. Aunque la FA y la Premier League siguen comprometidas con la prueba, algunas partes interesadas han expresado preocupación por la seguridad de los jugadores.

    Pese a ello, los organismos reguladores creen que el sistema actual de paradas tácticas es insostenible. Las autoridades inglesas, junto con la IFAB, supervisarán la prueba durante la temporada 2026-27 para evaluar su viabilidad a largo plazo. Al eliminar el incentivo de simular lesiones, se espera que el fútbol sea más rápido, justo y menos interrumpido por artimañas.