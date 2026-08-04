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Copa Sudamericana

Copa Sudamericana Resumen

Neymar

«Di mi sangre»: Neymar confirma su retirada de Brasil

Neymar ha confirmado oficialmente su retirada de la selección de Brasil tras una decepcionante campaña en el Mundial 2026 a las órdenes de Carlo Ancelotti. La superestrella del Santos también aprovechó para responder a las recientes informaciones de la prensa que aseguraban que ha estado «acosando» a compañeros más jóvenes en el vestuario de Vila Belmiro.

NeymarBrazil
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Copa Sudamericana, partidos y resultados

miércoles, 29 de julio
Gremio badge
Gremio
GRE
0
Bolívar badge
Bolívar
BOL
1
F
glo 2 - 4
O'Higgins badge
O'Higgins
OHI
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
F
glo 1 - 1
pen 3 - 4
Caracas badge
Caracas
CAR
0
Santa Fe badge
Santa Fe
SFE
3
F
glo 0 - 5
lunes, 10 de agosto
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
Recoleta badge
Recoleta
REC
Bolívar badge
Bolívar
BOL
Sao Paulo badge
Sao Paulo
SAP
martes, 11 de agosto
Tigre badge
Tigre
TIG
Club Atlético Torque badge
Club Atlético Torque
CAT
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Arsenal crestArsenal88002341924
W
W
W
W
W
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
W
W
W
L
W
3Liverpool crestLiverpool86022081218
W
W
W
L
W
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
W
W
W
L
W
5Barcelona crestBarcelona85122214816
W
W
W
L
D
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