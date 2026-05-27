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«¿Cuál es el problema?» - Neymar acalla las preocupaciones sobre una posible lesión de cara al Mundial tras ver el último partido del Santos desde la grada
El ídolo descarta preocupaciones por lesión.
Neymar apareció el martes en Vila Belmiro para ver cómo Santos vencía 3-0 al Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana. Aunque su presencia entusiasmó a la afición, la charla giró pronto hacia su estado físico tras el edema en la pantorrilla que sufrió ante el Coritiba.
Al ser consultado sobre su estado antes de sumarse a la selección, el jugador de 34 años fue claro: «Está aquí, intacta», afirmó, descartando problemas graves.
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No hay ningún «problema» de cara al Mundial
Los medios locales insistieron en saber si la lesión pondría en riesgo la participación de la exestrella del Barcelona y el París Saint-Germain en el Mundial. Neymar, imperturbable, respondió con contundencia.
«¿Cuál es el problema?», espetó el delantero al ser preguntado si la lesión en la pantorrilla podría ser un «problema» para el Mundial.
Plan de entrenamiento especializado
Neymar se muestra optimista sobre su estado físico, pero el equipo médico de la selección brasileña prefiere ser prudente. Se espera que Carlo Ancelotti y su staff inicien un programa de entrenamiento personalizado para el delantero cuando llegue a la Granja Comary, en Teresópolis.
El departamento médico actúa con cautela para evitar que el edema en su pantorrilla empeore durante la intensa preparación. Casemiro se incorporó el martes, y Neymar lo hará el miércoles para iniciar su plan individual de recuperación e integración.
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Cuenta atrás para el primer partido
Neymar llega al ciclo mundialista tras jugar 15 partidos con el Santos, con seis goles y cuatro asistencias. Fue titular en 10 de los últimos 17 encuentros, mostrando destellos de brillantez que convencieron a Ancelotti para incluirlo en la lista final a Norteamérica.
Antes del debut frente a Marruecos el 13 de junio, Brasil jugará dos amistosos: contra Panamá el 31 de mayo y ante Egipto el 6 de junio. Todas las miradas estarán sobre Neymar, quien deberá confirmar en el campo la confianza que ha mostrado desde la banda, mientras la Seleção busca su sexto título mundial.