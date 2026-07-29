«Mi etapa con la selección ha terminado», afirmó Neymar de forma explícita cuando fue preguntado por su futuro tras la victoria del Santos por 4-2 sobre Universidad Central. «Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo». La decisión marca el final de una era para el fútbol brasileño, ya que su máximo goleador histórico centra ahora toda su atención en el fútbol de clubes con el equipo de su infancia.

Esta confirmación definitiva llegó después de una escena profundamente emotiva en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde un Neymar visiblemente abatido rompió a llorar sobre el césped tras la eliminación de Brasil en el Mundial. A pesar de marcar un penalti en los últimos segundos del partido, el exicono del Barcelona estaba desconsolado mientras su trayectoria de 16 años con la selección llegaba a un desgarrador final.