En declaraciones a ESPN, Paredes admitió el desgaste físico del torneo y explicó cómo siguió disponible pese a una costilla fracturada: «Los primeros días fueron duros, pero ahora me siento mejor. El dolor intenso apareció tras el partido contra Egipto, y lo gestionamos bien con los ortopedistas y el cuerpo técnico para aguantar».

Luego desmintió rumores y teorías conspirativas, reconoció la superioridad de España en la final y reflexionó sobre el ciclo de ocho años de su país: «Si escuchara todo lo que se dice por ahí, me volvería loco.

Hicimos un gran Mundial. España fue superior en la final y merece el título. Lo único que nos queda es valorar lo logrado en estos ocho años. Ha sido un ciclo espectacular; un placer formar parte de él, y con el tiempo lo asimilaremos».