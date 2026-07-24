AFP
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«¡Me estoy volviendo loco!» -Leandro Paredes admite que podría dejar la selección argentina tras la decepción del Mundial, mientras la polémica estrella arremete contra las teorías de la conspiración
Paredes sugiere que podría dejar la selección argentina.
Cuatro días después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió con España, Paredes sorprendió con sus palabras sobre su futuro en la selección. Al volver a La Bombonera tras capitanear a Boca Juniors en la victoria 1-0 sobre O'Higgins, el mediocampista admitió que aún no sabe si seguirá en la Albiceleste y reveló que jugó con una costilla fracturada desde el partido contra Egipto.
- Getty Images Sport
El centrocampista desmiente las acusaciones de conspiración
En declaraciones a ESPN, Paredes admitió el desgaste físico del torneo y explicó cómo siguió disponible pese a una costilla fracturada: «Los primeros días fueron duros, pero ahora me siento mejor. El dolor intenso apareció tras el partido contra Egipto, y lo gestionamos bien con los ortopedistas y el cuerpo técnico para aguantar».
Luego desmintió rumores y teorías conspirativas, reconoció la superioridad de España en la final y reflexionó sobre el ciclo de ocho años de su país: «Si escuchara todo lo que se dice por ahí, me volvería loco.
Hicimos un gran Mundial. España fue superior en la final y merece el título. Lo único que nos queda es valorar lo logrado en estos ocho años. Ha sido un ciclo espectacular; un placer formar parte de él, y con el tiempo lo asimilaremos».
Paredes reflexiona sobre el desamor
La recuperación emocional tras la decepción del Mundial llevará tiempo, pese al alto nivel mostrado por la Albiceleste. Y añadió: «Superar lo vivido será un proceso largo. Aunque conseguimos cosas importantes, perder la final nos dolerá mucho tiempo porque, una vez más, estuvimos muy cerca.
«Debemos estar orgullosos, pues mantener el nivel que tuvimos tanto tiempo no es fácil. A pesar de la final, la afición se sintió representada, y eso me alegra».
Sobre el futuro del seleccionador Lionel Scaloni y del capitán Lionel Messi, el exjugador de la Roma admitió que el ciclo actual está en el aire: «Muchos tendremos que decidir si seguimos o no.
«Ha sido un ciclo precioso y espectacular, y hemos logrado grandes cosas. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando así. Hay que sopesar muchas cosas, y tenemos que hablar con el seleccionador y tomar decisiones con calma».
Sobre su futuro personal, Paredes admitió: «Es un proceso: hay que asimilarlo, pensarlo y evitar decisiones apresuradas; algo que debemos conversar».
- Sports Press Photo
Scaloni se enfrenta a una reorganización de la plantilla
Paredes se enfocará en Boca Juniors mientras se recupera de su lesión en las costillas. Su futuro inmediato con la selección argentina es incierto, pues podría ser sancionado por la FIFA tras su conducta en la final.
Scaloni y su cuerpo técnico deben definir pronto el rumbo de la selección para las eliminatorias, y aclarar la situación de Paredes y Messi será clave para saber si la Albiceleste inicia una renovación gradual.
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