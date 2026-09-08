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Primera Federacion
Primera Federacion Resumen
Primera Federacion, partidos y resultados
Más
martes, 22 de septiembre
jueves, 24 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
Posiciones
Primera Federaciоn Grupo I
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|UD Logroñés
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|2
|Cacereño
|4
|3
|1
|0
|6
|1
|5
|10
|3
|Lugo
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|Athletic Bilbao B
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|3
|8
|5
|Real Union
|4
|2
|1
|1
|12
|8
|4
|7
Más
Primera Federaciоn Grupo II
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Villarreal B
|5
|4
|1
|0
|12
|5
|7
|13
|2
|Real Zaragoza
|5
|4
|0
|1
|8
|5
|3
|12
|3
|Real Jaen
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|Real Murcia
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|2
|9
|5
|Atlético Madrid B
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|4
|8