El exjugador del Man Utd Herrera explica su descenso a la tercera división española

El exjugador del Manchester United Ander Herrera ha revelado que bajar a la tercera categoría del fútbol español con el Real Zaragoza cumple el último sueño de su carrera. El centrocampista, de 37 años, regresó al club de su infancia como agente libre desde Boca Juniors, eligiendo jugar gratis y donar su salario para ayudar a devolver a la gloria al equipo de su ciudad natal.