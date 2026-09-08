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Primera Federacion

Primera Federacion Resumen

SL Benfica v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4

'He perdonado a Mourinho': Pedro León se sincera

Pedro León ha hablado sobre su turbulenta etapa bajo el mando de José Mourinho en el Real Madrid, insistiendo en que ha "perdonado" al entrenador portugués a pesar del trato duro que recibió. El ex extremo recordó la famosa frase "no es Zinedine Zidane ni Diego Maradona" y reveló cómo la controversia aún influye en cómo ve su carrera más de una década después.

J. MourinhoReal Madrid
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1UD Logroñés crestUD Logroñés431083510
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2Cacereño crestCacereño431061510
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3Lugo crestLugo431062410
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4Athletic Bilbao B crestAthletic Bilbao B42208538
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5Real Union crestReal Union421112847
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Primera Federaciоn Grupo II

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Villarreal B crestVillarreal B5410125713
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2Real Zaragoza crestReal Zaragoza540185312
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3Real Jaen crestReal Jaen431083510
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4Real Murcia crestReal Murcia43018629
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5Atlético Madrid B crestAtlético Madrid B52219548
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