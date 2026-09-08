El acuerdo del 100 %: Messi invierte su legado futbolístico en la Segunda División española

Un informe periodístico aseguró este martes que la estrella argentina ha dado un nuevo paso para consolidar su posición como empresario en el fútbol español.

Según el diario "Marca", Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio para adquirir el Eldense, uno de los clubes de la Segunda División española.

De este modo comienza su entrada en el mundo empresarial del fútbol profesional español, en caso de confirmarse la operación, y refuerza su presencia tras adquirir el Cornellà, uno de los clubes de la Tercera División catalana, a comienzos de este año.

Messi adquirirá la totalidad de las acciones del club sin ninguna intervención de terceras partes.

El proyecto comercial de Messi nace de su deseo de invertir su legado en el propio fútbol, esta vez con un club que ascendió recientemente a la Segunda División española y que tiene su sede en Elda, provincia de Alicante, no muy lejos de Cataluña, donde planea vivir cuando la estrella se retire del fútbol activo en el Inter Miami.

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Y en caso de completarse la operación, se espera que se cierre en los próximos días, tras finalizar los trámites legales y contractuales definitivos, incluido el proceso de auditoría financiera. Asimismo, la operación quedará sujeta a la aprobación del Consejo Superior de Deportes de España.

Un grupo inversor internacional de origen colombiano, encabezado por el empresario Juan Carlos Trujillo, se hizo con el Eldense hace un tiempo, después de haber comprado el club a Pascual Pérez en octubre de 2015. También circularon rumores en los últimos meses sobre la intención del argentino Ricardo Beni de adquirirlo por unos 12 millones de euros. Pero ahora el nombre de Messi ha vuelto con enorme fuerza.

En el plano deportivo, el Eldense destituyó a su entrenador Claudio Barragán el pasado lunes, convirtiéndose en el primer técnico en ser destituido de su cargo en la Segunda División. El equipo solo ha cosechado dos puntos en cuatro partidos de liga y aún no ha nombrado a un nuevo entrenador.