Según as , el Real se interesó intensamente por el atacante de 20 años, que la temporada pasada marcó cuatro goles en 16 partidos con el Atlético C y también había causado sensación en la UEFA Youth League, después de que pudiera ser fichado como agente libre.

"Después de 11 años, ha llegado el momento de despedirme del Atlético de Madrid", había anunciado Rajado apenas el 30 de agosto. "Es difícil describir lo que siento, porque llegué aquí siendo un niño y prácticamente he crecido en este club."

Rajado aseguró haber pasado en el Atleti "una parte muy importante de mi vida y me llevo muchísimos recuerdos. He vivido momentos muy bonitos, otros no tanto, pero de todos he aprendido algo".

No es "fácil dejar un lugar que ha sido mi casa durante once años, pero también me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y defendido este escudo. Gracias por todo lo que me habéis dado durante estos años".