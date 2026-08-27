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Adhe Makayasa

Traducido por

El ex del Man Utd Ander Herrera cumple «el último sueño» y explica por qué baja a la tercera división española para jugar en el Real Zaragoza

A. Herrera
Real Zaragoza
Primera Federacion
Manchester United
Premier League

El exjugador del Manchester United Ander Herrera ha revelado que bajar a la tercera categoría del fútbol español con el Real Zaragoza cumple el último sueño de su carrera. El centrocampista, de 37 años, regresó al club de su infancia como agente libre desde Boca Juniors, eligiendo jugar gratis y donar su salario para ayudar a devolver a la gloria al equipo de su ciudad natal.

  • Herrera regresa al Zaragoza

    El experimentado centrocampista ha regresado oficialmente al Zaragoza después de 15 años jugando por todo el mundo. Herrera dejó Boca este verano para militar en la tercera categoría del fútbol español. El valiente movimiento se hizo únicamente para ayudar a reactivar al Zaragoza tras años de turbulencias financieras y descensos consecutivos.

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    Un español cierra el círculo de su carrera

    El jugador, de 37 años, insistió en que regresar a La Romareda representa el sueño definitivo de su carrera profesional.

    Al explicar su decisión a BBC Sport, Herrera dijo: "Este es probablemente el último sueño que quería hacer realidad. Volver a casa, al lugar donde crecí, que me dio la oportunidad de ser profesional, no solo en el fútbol, también como persona. Y sigo teniendo pasión, sigo teniendo ganas. Sigo teniendo ese amor por el fútbol y hacerlo en casa es la mejor manera de terminar mi carrera. En España decimos cerrar el círculo".

    Herrera también destacó su compromiso de donar su salario a la fundación del club: "No necesito un contrato. He tenido una carrera muy exitosa. He cuidado mi dinero. Puedo hacerme este regalo. Ponerme esa camiseta... gratis porque quería ayudar a mi club, a mi equipo, a mi ciudad. Es algo que quería hacer. Es algo que puedo hacer y es algo que me hace sentir muy orgulloso de poder estar aquí solo para ayudar. No estoy pensando en el dinero ni en los contratos. Me siento un privilegiado por poder hacer eso".

  • Los veteranos apuntan a reactivar al club

    El Zaragoza ha atravesado tiempos difíciles desde su descenso de La Liga en la temporada 2012-13, hasta acabar cayendo a la tercera categoría del fútbol español.

    Al hablar sobre la misión de resurgir del club, la exestrella del Athletic Club añadió: «Ha sido muy triste, por supuesto, para todos los zaragocistas. El Real Zaragoza pertenece a Europa, pertenece a competir por títulos, a pelear con los clubes más grandes de España y de Europa.

    «Quiero poner mi calidad, mi experiencia y mi pasión para intentar ayudar a mi equipo a volver adonde creo que pertenecemos. Pero desde el primer día que llegué, no quiero hablar demasiado del pasado. Hemos hablado demasiado de lo que hemos hecho mal.

    «Siempre nos machaca la cabeza pensar por qué pasó eso, estar siempre pensando en cosas negativas. Dejemos de llorar por lo que pasó en el pasado. Construyamos de cara al futuro. Vengamos cada día a entrenar con una sonrisa».

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    Comienza la extenuante lucha por el ascenso

    Herrera está listo para hacer su emotivo debut este fin de semana cuando el Zaragoza viaje para enfrentarse al Gimnastic de Tarragona. El estado de forma competitivo del veterano centrocampista se pondrá a prueba de inmediato en el exigente entorno de la tercera categoría del fútbol español. Su amplísima experiencia al más alto nivel europeo será vital para guiar a la plantilla a lo largo de una exigente campaña hacia el ascenso a Segunda División.

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