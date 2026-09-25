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Eredivisie

Eredivisie Resumen

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Todo sobre apuestas en GOAL
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Eredivisie, partidos y resultados

sábado, 19 de septiembre
AZ Alkmaar badge
AZ Alkmaar
AZ
1
Telstar badge
Telstar
TEL
0
F
FC Twente badge
FC Twente
TWE
3
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
2
F
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
1
Go Ahead Eagles badge
Go Ahead Eagles
GAE
1
F
jueves, 8 de octubre
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
viernes, 9 de octubre
Go Ahead Eagles badge
Go Ahead Eagles
GAE
Sparta Rotterdam badge
Sparta Rotterdam
SPA
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
AZ Alkmaar badge
AZ Alkmaar
AZ
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1AZ Alkmaar crestAZ Alkmaar76101861219
W
D
W
W
W
2Feyenoord crestFeyenoord75202571817
W
W
W
D
W
3PSV Eindhoven crestPSV Eindhoven751124101416
L
W
W
W
W
4FC Twente crestFC Twente7511157816
W
W
W
D
W
5Ajax crestAjax74212191214
D
W
W
L
W
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