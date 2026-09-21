Valentijn Driessen no está contento con el nivel de la Eredivisie VriendenLoterij esta temporada. En su columna enDe Telegraafno le entusiasma la manera en que los clubes neerlandeses se están presentando, entre otras competiciones, en Europa. Ajax tampoco se libra: según Driessen, el equipo tuvo que dar las gracias al arbitraje por no perder 3-2 contra el Excelsior, después de que se pasara por alto un penalti.

«De momento no te pone contento. La confirmación de que va claramente hacia atrás en lo cualitativo la recibes cuando los clubes neerlandeses se suben al escenario europeo». Driessen repasa los resultados de los clubes neerlandeses. Así, el PSV empató contra el Shakhtar Donetsk, el Feyenoord perdió ante el FC Barcelona, NEC y AZ juegan en la Europa League y Ajax y FC Twente compiten en la Conference League.

«Lo que hace que todos estos resultados sean aún más dolorosos es que la mayoría de estos clubes están peleando arriba en la Eredivisie. Una Eredivisie en la que, a grandes rasgos, se está produciendo una división en dos. Por detrás de AZ, Feyenoord, PSV, FC Twente y Ajax, la pelota puede rodar hacia cualquier lado», escribe el columnista.

«El nivel duele regularmente a la vista. Quien siga durante noventa minutos un ADO Den Haag-Cambuur o vea un partido del Sparta, del PEC Zwolle o del Telstar, a veces merece una medalla. Solo que esos clubes a menudo no pueden dar más. Pero tampoco en AZ-Telstar, Feyenoord-ADO Den Haag, PSV-Fortuna Sittard, FC Twente-Telstar o Ajax-Heerenveen te deleita el top 5».

El westlandés de 63 años ve al PSV perder su «estatus de invencible» tras la derrota contra el FC Twente (3-2), mientras que el Ajax debería haber ganado al menos 6-2 al Excelsior (2-2). «Tuvieron que dar las gracias al árbitro Jannick van der Laan —que, al igual que el VAR, se comió un penalti para el Rotterdam— por no perder 3-2».

El AZ es líder de la Eredivisie, pero Driessen se pregunta cómo estará la situación después de que los de Alkmaar hayan jugado, tras el parón de selecciones, en la Europa League y contra Feyenoord, FC Twente y Ajax. «Entonces se verá si Jordy Clasie y sus primitos realmente van a desempeñar un papel importante en la lucha por el título de liga».

El Feyenoord volvió a golear contra el FC Utrecht (5-0). Aun así, para Driessen, los de Róterdam todavía no deben lanzar las campanas al vuelo. «Giovanni van Bronckhorst, con el Go Ahead Eagles, solo se ha medido hasta ahora a un rival de la parte izquierda de la tabla. Eso sí, su equipo sí parece haber entrado en una determinada dinámica, que se ve interrumpida de forma molesta por el parón de selecciones», concluye.