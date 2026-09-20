Weghorst, atónito: «Por cómo me trata... ni siquiera le hablo así a mi perro»

Wout Weghorst no podía ocultar su felicidad este domingo tras la espectacular victoria por 3-2 del FC Twente sobre el PSV. El delantero marcó en el tramo final el importante empate y vio cómo Daouda Weidmann completaba la remontada unos minutos después, pero tras el partido en ESPN se habló sobre todo de su encontronazo con el árbitro Serdar Gözübüyük.

«Una tarde fantástica, realmente para disfrutar», comenzó Weghorst, visiblemente satisfecho. Según el delantero, el Twente ejecutó de forma excelente el plan trazado de antemano. «Queríamos presionar arriba por momentos y, en otros, jugar al contragolpe desde un bloque más bajo. Salvo un cuarto de hora en la primera parte, creo que durante gran parte del partido lo hicimos muy bien y fuimos el mejor equipo.»

El propio Weghorst hizo el 2-2 en el minuto 79 al superar a Matej Kovar. Hubo dudas durante unos instantes por un posible fuera de juego, pero el atacante vio rápidamente en la pantalla gigante que su gol iba a ser válido. «El árbitro dijo que teníamos que esperar, pero cuando vi la imagen pensé enseguida: no, esto de verdad no es fuera de juego. Entonces ya lo supe prácticamente.»

Según Weghorst, el empate dio al Twente el último empujón para ir con todo a por la victoria. «Ese fue nuestro pistoletazo de salida: vale, estamos 2-2, pero eso todavía no es nada. Queríamos ganar ese partido, lo demostramos y al final también merecimos esa victoria.» El delantero, además, disfrutó al máximo del apoyo en De Grolsch Veste y calificó el partido como uno de sus momentos más bonitos desde su llegada al Twente.

Sin embargo, en el tramo final también surgió la irritación de Weghorst. El delantero recibió una patada en el tobillo de Armando Obispo y después se quejó ante Gözübüyük, lo que finalmente le costó una tarjeta amarilla. Por cierto, Weghorst no culpó en absoluto a Obispo: «No lo hizo a propósito, ¿sabes? Simplemente fue en la disputa.»

Fue sobre todo la reacción de Gözübüyük lo que no sentó bien a Weghorst. «Cuando estás metido en el fragor de la batalla en un partido así, creo que también se permite un poco de emoción», explicó. A continuación, el atacante fue crítico con la manera en la que el colegiado lo apartó: «Me aparta de una manera que pensé: ni siquiera le hablo así a mi propio perro.»

Weghorst contó que luego también le dijo esas palabras directamente a Gözübüyük. «Eso fue lo que le dije, pero por eso me sacó amarilla. Según creo, también lo ha hecho en los últimos cuatro partidos, así que me pregunto si eso sigue siendo aleatorio.» Aun así, el delantero no quiso dar más importancia de la necesaria al incidente: «Es una pena, pero no es importante en absoluto.»