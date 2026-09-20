El AZ logró este domingo su sexta victoria de la temporada en la Eredivisie. En un emotivo partido ante el Telstar, un gol de Mexx Meerdink dio el 1-0 al conjunto de Alkmaar, que aprovecha la pérdida de puntos del PSV en casa del FC Twente y ahora afronta el parón de selecciones como líder. El duelo estuvo marcado sobre todo por Ronald Koeman junior, que decidió jugar pese al fallecimiento de su madre, Bartina.

En el AZ, el entrenador Leeroy Echteld introdujo dos cambios con respecto al duelo de la Europa League ante el Sunderland. Kees Smit y Jordy Clasie fueron sustituidos por Calvin Stengs y el debutante en el once Valdemar Byskov.

En el Telstar, donde Jelani Seedorf fue el elegido por delante de Nökkvi Thórisson, Koeman Jr. estuvo 'simplemente' bajo palos. El momento más emotivo del partido llegó en el minuto 13, cuando recibió una preciosa muestra de apoyo de todos los presentes.

Tras algo menos de veinte minutos, la primera jugada realmente fluida acabó directamente en gol. Byskov recibió en la frontal del área y asistió a Meerdink con un pase al espacio. El delantero, pese al agarrón de Abdelnour Soualhia, encontró espacio para sacar el disparo: 1-0.

El Telstar se mostró muy impotente en ataque en la primera parte y apenas pasó de un disparo lejano de Rui Mendes, ante el que el portero Jari De Busser reaccionó con atención. El AZ respondió por medio de Byskov, que se topó con la salida de Koeman Jr.

A los diez minutos de la segunda parte, el AZ pareció doblar su ventaja cuando el suplente Smit marcó tras una primera parada de Koeman Jr. a un remate cercano de Meerdink. Sin embargo, este último había tocado el balón con la mano: gol anulado.

Ese momento fue también uno de los escasos momentos destacados de la segunda mitad, en la que el AZ no logró convertir su dominio ni las ocasiones de las que dispuso en el 2-0. El Telstar también generó muy poco en ataque tras el descanso, así que todo quedó en 1-0 en el AFAS Stadion.