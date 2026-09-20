Wout Weghorst no solo acaparó la atención este domingo por la tarde con su importante gol contra el PSV (victoria por 3-2). El delantero del FC Twente también provocó sorpresa justo antes del inicio de la segunda parte con un llamativo ritual en el centro del campo. Las imágenes han desatado un aluvión de reacciones en las redes sociales.

Weghorst fue el primer jugador en regresar al campo tras el descanso y se dirigió directamente al punto central. Allí hizo varios llamativos movimientos de corte con los dedos, tras lo cual aplaudió varias veces antes de que reapareciera el resto de jugadores.

ESPN captó el momento y después compartió las imágenes en X con el texto: «Wout Weghorst parece listo para la segunda mitad ✂️». En poco tiempo, el fragmento fue visto decenas de miles de veces y las reacciones no tardaron en llegar bajo la publicación.

Muchos usuarios reaccionan de forma muy crítica a la llamativa escena. «Hilarante y preocupante al mismo tiempo», escribe un seguidor, mientras otro se pregunta: «Esto no es IA, ¿verdad, para que quede claro?». También hubo ironía: «¿Ahora tenéis una Wout Cam?»

No todo el mundo aprecia la acción de Weghorst, aunque también hay usuarios que sobre todo ven el humor del momento. «Me he reído a carcajadas», escribe alguien, mientras que otra reacción dice: «Jaja, increíble cómo Weghorst siempre provoca muchas reacciones cuando se publica un tuit sobre él».

Otro usuario busca precisamente una explicación deportiva detrás de los movimientos del delantero. «Son ejercicios motores para estar concentrado... probad a hacer ese primero con los dedos. Tres cuartas partes de la gente no puede...», se lee bajo las imágenes de ESPN.

Que Weghorst estaba listo para la segunda mitad quedó claro más tarde sobre el césped. El FC Twente fue durante mucho tiempo por detrás 1-2 ante el PSV, pero el atacante firmó el empate en el minuto 79 al batir con sangre fría a Matej Kovar en el mano a mano para poner el 2-2.

Cuatro minutos después, Daouda Weidmann completó la remontada del equipo local con el 3-2. De este modo, el Twente infligió al PSV la primera derrota de la temporada de la Eredivisie VriendenLoterij.







