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Copa Africana de Naciones

Copa Africana de Naciones Resumen

Genoa CFC v US Lecce - Serie A

Vieira rompe su silencio mientras el icono del Arsenal se hace cargo de Senegal

Patrick Vieira, icono del Arsenal, ha roto su silencio después de ser nombrado nuevo seleccionador de Senegal, y se ha declarado «honrado y orgulloso» de liderar a la nación en la que nació. El excapitán del Arsenal será presentado oficialmente el viernes, en lo que supondrá un histórico regreso a sus raíces en su primera experiencia al frente de una selección nacional.

P. VieiraSenegal
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Clasificación de poder de BDO: ¿quién ganará el Balón de Oro 2026?

Con la duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo presumiblemente quedando ya en el retrovisor, la lucha por el Balón de Oro no se había sentido tan abierta en casi 20 años, con innumerables jugadores empezando ahora cada temporada creyendo que tienen opciones de conquistar el premio individual más prestigioso que ofrece el fútbol. Ousmane Dembele resurgió de una carrera marcada por las lesiones y la irregularidad para ganar el Balón de Oro en 2025, y vuelve a estar entre un nutrido grupo de candidatos en 2026.

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