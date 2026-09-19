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Copa Africana de Naciones
Copa Africana de Naciones Resumen
Copa Africana de Naciones, partidos y resultados
Más
martes, 13 de enero
viernes, 16 de enero
sábado, 17 de enero
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|OL Lyonnes
|1
|1
|0
|0
|8
|0
|8
|3
|2
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|3
|SL Benfica
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4
|Arsenal Women
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5
|Chelsea FC Women
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3