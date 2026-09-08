La liga saudí dejó al descubierto la contradicción: ¿por qué Cristiano Ronaldo no fue nominado al Balón de Oro?

Y a pesar de que Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista en la conquista del título del Al-Nassr, no fue nominado junto a su compañero Sadio Mané, quien únicamente marcó 10 goles la temporada pasada en la Roshn Saudi League, además de repartir 6 asistencias.

Quedó claro que la clave de la nominación de Mané fue su brillante actuación a nivel internacional con la selección de Senegal, después de guiarla a la clasificación para la final de la Copa Africana de Naciones 2025, e incluso a conseguir el título, antes de que este le fuera retirado por una decisión administrativa de la Confederación Africana de Fútbol.

Sin embargo, en contrapartida, Mané no marcó ningún gol en el Mundial 2026 y se limitó a dar una única asistencia en la cita mundialista, de la que Senegal se despidió de forma prematura en los dieciseisavos de final.

Y si llegar a la final de un torneo continental, sumado a cierto brillo a nivel local, es un logro suficiente para nominar a Mané al Balón de Oro, la pregunta sigue en pie sobre por qué no se nominó a Cristiano Ronaldo para ganarlo en 2025.

Cristiano Ronaldo guio a la selección de Portugal a la conquista del título de la Liga de Naciones de la UEFA 2025, después de haberse hecho con el título de máximo goleador de la Roshn Saudi League y de conducir al Al-Nassr al tercer puesto, por detrás del Al-Ittihad y el Al-Hilal.

A pesar de ello, Cristiano Ronaldo no fue nominado para ganar el Balón de Oro, lo que deja la puerta abierta a los interrogantes sobre el motivo de su constante exclusión de esas nominaciones desde su traspaso a la liga saudí.