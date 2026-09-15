Patrick Vieira rompe su silencio sobre su emotivo regreso a casa mientras la leyenda del Arsenal se hace cargo de la selección de Senegal

El técnico de 50 años será presentado oficialmente este viernes como seleccionador de Senegal, fecha en la que también tiene previsto anunciar su primera convocatoria. El acuerdo para su nombramiento se alcanzó el mes pasado, lo que supone un profundo hito personal para el excentrocampista.

Aunque Vieira sumó 107 internacionalidades con Francia, nació en Dakar, la capital senegalesa. Se marchó a Europa a los ocho años y acabó iniciando su carrera profesional como jugador en el Cannes.

Sus vínculos con su país natal siguieron siendo fuertes. En 2003, en el apogeo de su fama en la Premier League, regresó para ayudar a fundar una academia de fútbol local. Ahora asume el banquillo para sustituir a Pape Thiaw y guiar el futuro del fútbol de la nación.