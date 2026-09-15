Informes senegaleses revelaron nuevos avances en el caso legal relacionado con la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Senegal y Marruecos, después de que la Federación Senegalesa de Fútbol recurriera al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre el derecho de Marruecos al título.

Según lo señalado por el sitio senegalés "Senenews", está previsto que el Tribunal de Arbitraje Deportivo celebre su primera reunión sobre el caso el próximo 8 de octubre.

Aclaró que en esa fecha no se emitirá el fallo definitivo en el litigio entre ambas selecciones, al contrario de lo que se esperaba.

Indicó que se celebrarán otras sesiones y reuniones antes de que el tribunal llegue a su decisión final, por lo que no se resolverá el destino del título de la Copa Africana de Naciones 2025 durante la reunión de octubre.

El caso se remonta al partido de la final que enfrentó a Senegal y Marruecos, que vivió una gran tensión durante los últimos minutos.

La selección senegalesa había celebrado la conquista del título tras su victoria sobre el terreno de juego, antes de que Marruecos presentara un recurso ante los comités de la Confederación Africana.

El comité de apelaciones de la CAF aceptó el recurso marroquí, decisión que condujo a la concesión del título a Marruecos y a despojar a Senegal de su coronación, por lo que este último decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para oponerse a la decisión.

"Senenews" aclaró que el eje del litigio está relacionado principalmente con los hechos que se produjeron en el tiempo añadido, tras la señalización de un penalti a favor de Marruecos.

Varios jugadores de la selección senegalesa habían abandonado el terreno de juego durante un breve periodo en protesta por la decisión arbitral, lo que provocó la interrupción del partido, un incidente que se ha convertido en uno de los elementos principales del expediente disciplinario.

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