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miércoles, 10 de junio
viernes, 17 de julio
jueves, 26 de marzo
jueves, 24 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
lunes, 28 de septiembre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brighton & Hove Albion
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0