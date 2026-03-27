¿Dónde ver hoy a la Selección Argentina? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección Argentina es una de las naciones más importantes de la historia del fútbol, pero también es uno de los equipos más fuertes de la actualidad, muestra de ello es su estatus como campeones defensores de la Copa del Mundo y su reciente victoria en la Copa América (2024). La Albiceleste clasificó al Mundial como líder de la Eliminatoria de la Conmebol con 38 puntos, producto de 12 triunfos, dos empates y cuatro derrotas, con una ventaja de 9 unidades sobre su más cercano perseguidor.

En la Conmbebol son junto a Brasil una de las grandes potencias de la zona, con 16 títulos en la Copa América. A nivel internacional, Argentina ha ganado la Copa del Mundo en tres ocasiones (1978, 1986 y 2022), además de obtener la victoria en una Copa Confederaciones.

Argentina se encuentra dirigida por Lionel Scaloni, un entrenador que llego al banquillo sin experiencia en clubes, pero ya conocido en la AFA por sus labores como asistene de Sampaoli y entrenador de la Sub-20. Sin embargo, a pesar de las dudas por su nombramiento, no tardó en demostrar que fue la elección correcta.

La Selección Argentina cuenta con futbolistas de clase mundial en todas sus líneas, nombres como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Nico Paz, Franco Mastantuono, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN ARGENTINA

La Selección Argentina solo disputará partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, de momento solo se han confirmado los juegos de septiembre frente a Venezuela y Puerto Rico.

Para ver a la Selección Argentina en España no hay una señal definida, pero exista la opción de NordVPN. El mismo caso aplica para las regiones de México y Estados Unidos, donde tampoco hay transmisión para los juegos de la Albiceleste.

Por su parte, en Argentina se puede seguir al equipo nacional por TyC Sports y Telefe, mientras que en el resto de Sudamérica estará disponible por DSports y DGO.

PAÍS O ZONA CANAL DE TV Y STREAMING España Sin transmisión fija Sudamérica Tyc Sports, Telefe (Argentina), DSports y DGO (Resto de Sudamérica) México Sin transmisión fija Estados Unidos Sin transmisión fija

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés de la Selección Argentina

La Albiceleste tiene tres Mundiales a su nombre, además de otras tres finales disputadas. Fuera de Sudamérica también consiguieron los trofeos de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA en dos ocasiones y una Copa Confederaciones.

Como uno de los grandes de la Conmebol, Argentina también suma una importante cantidad de trofeos de la Copa América, con un total de 16, el máximo histórico en el certamen.

TÍTULO AÑO Mundial 1978, 1986, 2022 Copa América 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024 Copa Confederaciones 1992 Copa de Campeones Conmebol-UEFA 1993, 2022

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