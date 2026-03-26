¿Dónde ver hoy a la Selección de España? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección de España tiene varios años como una de las grandes potencias mundiales, con un Mundial, tres Eurocopas y una Liga de Naciones de la UEFA desde 2028. Sin embargo, en Mundiales, desde su victoria en Sudáfrica 2010, no logran superar la fase de octavos de final, el único certamen en el que tienen una deuda pendiente desde su celebración en la Copa del Mundo.

La Roja se encuentra actualmente disputando las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, donde se medirá a las selecciones de Georgia, Turquía y Bulgaria en el Grupo E, donde es claro favorito para clasificar de manera directa, sin necesidad del repechaje.

España se encuentra dirigida por Luis de la Fuente, quien se encuentra a cargo del equipo nacional desde 2022. De la Fuente comenzó su carrera en los banquillos en 1997 en las categorías inferiores de España. En realidad, nunca ha sido técnico en Primera División y pasó directamente de los equipos juveniles de la Roja a la selección absoluta.

La Roja cuenta con futbolistas de clase mundial en todas sus líneas, nombres como Unai Simón, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN DE ESPAÑA

La Selección de España disputa las Eliminatorias de la UEFA, mismas que terminan en noviembre de 2025. La Roja tendrá como rivales a Georgia, Turquía y Bulgaria.

Para ver a la Roja en España se encuentra disponible la señal de La 1 TVE y RTVE Play.

En México, los partidos de las Eliminatorias de la UEFA son transmitidos en exclusiva por SKY Sports. Por su parte, en Sudamérica la transmisión se encuentra a cargo de ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se pueden seguir las eliminatorias europeas en ViX.

PAÍS O ZONA ELIMINATORIAS UEFA España La 1 TVE Sudamérica ESPN, Disney+ México SKY Sports Estados Unidos ViX

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés de la Selección de España

La Roja tiene un título mundial en su palmarés, su más grande logro, pero no el único. En la UEFA son cuatro veces campeones de la Eurocopa, con tres celebraciones en las últimas cinco ediciones del torneo continental. Asimismo, cuentan con un trofeo de la Liga de Naciones de Europa. El éxito de España ha incrementado a gran velocidad desde que conquistó la Copa del Mundo y parace tener a los futbolistas de calidad suficientes para seguir siendo protagonistas en todo campeonato al que se presenten.

TÍTULO AÑO Mundial 2010 Eurocopa 1964, 2008, 2012, 2024 Liga de Naciones de la UEFA 2023

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