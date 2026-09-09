Cómo ver Napoli vs Arsenal: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

El Estadio Diego Armando Maradona acoge este martes uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El SSC Nápoles recibe a un Arsenal que llega a Italia con la moral por las nubes tras un arranque de temporada sin fisuras en la Premier League. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

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Acerca del encuentro

El equipo de Massimiliano Allegri atraviesa un momento delicado. Los partenopei han perdido sus dos últimos partidos de Serie A, cayendo ante el Inter de Milán y el Como, y necesitan una reacción contundente en casa para no perder pie desde el inicio de la competición europea.

Arsenal, en cambio, llega a Nápoles con tres victorias consecutivas en la Premier League y una actuación dominante en la Community Shield. Los de Mikel Arteta golearon al Coventry, se impusieron al Aston Villa y el pasado fin de semana derrotaron al Chelsea por 2-1 en el Emirates Stadium.

Arteta tiene la baja de William Saliba, pieza fundamental en la zaga gunner, aunque su bloque defensivo sigue siendo de los más sólidos del continente. El técnico vasco lleva a Nápoles a un equipo con hambre de reivindicarse en Europa tras caer en la final de la pasada edición ante el París Saint-Germain.

Para el Nápoles, este partido representa una oportunidad de demostrar que la irregularidad doméstica no refleja su verdadero nivel. Con Kevin De Bruyne en el once y Rasmus Højlund como referencia ofensiva, Allegri dispone de argumentos para plantarle cara al segundo clasificado de la Champions League.

Noticias del equipo y escuadras

Massimiliano Allegri apunta a un once formado por Alex Meret bajo palos, con Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani en defensa. En el centro del campo figuran Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka y André-Frank Zambo Anguissa, mientras que Alisson Santos, Rasmus Højlund y David Neres conformarían el tridente ofensivo. El equipo no presenta bajas ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro.

Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, que se pierde el partido por lesión. El técnico gunner alinearía a David Raya en portería, con Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en la línea defensiva. Bruno Guimarães y Declan Rice ocuparían el doble pivote, con Christos Tzolis, Bukayo Saka y Martin Ødegaard apoyando a Kai Havertz en ataque. No hay sanciones registradas en el bando visitante.

Forma

El Nápoles llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Inter de Milán por 3-2 en Serie A, y previamente cayeron ante el Como por 1-2. Sus dos únicas alegrías llegaron en pretemporada, con una goleada al Aris de Salónica por 6-2 y un empate ante el Celta de Vigo. En total, el equipo de Allegri ha marcado diez goles y encajado ocho en ese período.

Arsenal llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El conjunto londinense no ha perdido ningún encuentro reciente, con victorias ante el Chelsea (2-1), el Aston Villa (0-1) y el Coventry (3-0), además de la Community Shield ante el Manchester City (3-0). Los gunners han anotado ocho goles y solo han concedido dos en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2019 en la Europa League, con victoria del Arsenal por 0-1 en Nápoles, después de haberse impuesto también en el partido de ida por 2-0 en el Emirates. En los cinco precedentes registrados, Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Nápoles, con un balance global de goles favorable a los ingleses.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el SSC Nápoles se sitúa en el puesto 28.