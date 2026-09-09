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Cómo ver Napoli vs Arsenal: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

SSC Nápoles vs Arsenal
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Se acerca el partido de Liga de Campeones entre SSC Nápoles y Arsenal: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Diego Armando Maradona acoge este martes uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El SSC Nápoles recibe a un Arsenal que llega a Italia con la moral por las nubes tras un arranque de temporada sin fisuras en la Premier League. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Acerca del encuentro

El equipo de Massimiliano Allegri atraviesa un momento delicado. Los partenopei han perdido sus dos últimos partidos de Serie A, cayendo ante el Inter de Milán y el Como, y necesitan una reacción contundente en casa para no perder pie desde el inicio de la competición europea.

Arsenal, en cambio, llega a Nápoles con tres victorias consecutivas en la Premier League y una actuación dominante en la Community Shield. Los de Mikel Arteta golearon al Coventry, se impusieron al Aston Villa y el pasado fin de semana derrotaron al Chelsea por 2-1 en el Emirates Stadium.

Arteta tiene la baja de William Saliba, pieza fundamental en la zaga gunner, aunque su bloque defensivo sigue siendo de los más sólidos del continente. El técnico vasco lleva a Nápoles a un equipo con hambre de reivindicarse en Europa tras caer en la final de la pasada edición ante el París Saint-Germain.

Para el Nápoles, este partido representa una oportunidad de demostrar que la irregularidad doméstica no refleja su verdadero nivel. Con Kevin De Bruyne en el once y Rasmus Højlund como referencia ofensiva, Allegri dispone de argumentos para plantarle cara al segundo clasificado de la Champions League.

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Arsenal alineaciones probables

4-3-3
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Nápoles

Once inicial

Arsenal

Manager

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Massimiliano Allegri apunta a un once formado por Alex Meret bajo palos, con Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani en defensa. En el centro del campo figuran Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka y André-Frank Zambo Anguissa, mientras que Alisson Santos, Rasmus Højlund y David Neres conformarían el tridente ofensivo. El equipo no presenta bajas ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro.

Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, que se pierde el partido por lesión. El técnico gunner alinearía a David Raya en portería, con Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en la línea defensiva. Bruno Guimarães y Declan Rice ocuparían el doble pivote, con Christos Tzolis, Bukayo Saka y Martin Ødegaard apoyando a Kai Havertz en ataque. No hay sanciones registradas en el bando visitante.

Forma

NAP

NAP - Formulario

CEL
D1-1
ARI
W6-2
GEN
W0-2
COM
L1-2
INT
L3-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

COM
W1-1
MCI
W3-0
COV
W3-0
AVL
W0-1
CHE
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Nápoles llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Inter de Milán por 3-2 en Serie A, y previamente cayeron ante el Como por 1-2. Sus dos únicas alegrías llegaron en pretemporada, con una goleada al Aris de Salónica por 6-2 y un empate ante el Celta de Vigo. En total, el equipo de Allegri ha marcado diez goles y encajado ocho en ese período.

Arsenal llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El conjunto londinense no ha perdido ningún encuentro reciente, con victorias ante el Chelsea (2-1), el Aston Villa (0-1) y el Coventry (3-0), además de la Community Shield ante el Manchester City (3-0). Los gunners han anotado ocho goles y solo han concedido dos en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SSC NápolesEmpateArsenal
1
1
3
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Liga de Campeones
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Amistosos
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
4Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2019 en la Europa League, con victoria del Arsenal por 0-1 en Nápoles, después de haberse impuesto también en el partido de ida por 2-0 en el Emirates. En los cinco precedentes registrados, Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Nápoles, con un balance global de goles favorable a los ingleses.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el SSC Nápoles se sitúa en el puesto 28.

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