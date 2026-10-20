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Cómo ver FC Oporto vs PSV Eindhoven: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

FC Oporto vs PSV Eindhoven
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre FC Oporto y PSV Eindhoven, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver FC Oporto vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido FC Oporto vs PSV Eindhoven se puede ver en directo a través de Fox ONE. Las opciones de emisión en TV y streaming se detallan a continuación.

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FC Oporto recibe a PSV Eindhoven en el Estadio do Dragão en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

Los dragones de Francesco Farioli atraviesan una racha doméstica sólida, pero el golpe europeo de su derrota ante Real Betis sigue pesando. Oporto necesita sumar en casa para no quedarse descolgado en la clasificación continental.

PSV, dirigido por Peter Bosz, llega al Dragão con una carga de bajas considerable y con la moral tocada tras perder sus dos últimos compromisos, incluyendo la caída ante RB Leipzig en la jornada anterior de Champions League.

Los holandeses, sin embargo, tienen margen en la tabla europea respecto a su rival de esta noche y pueden permitirse un enfoque más pragmático, aunque una victoria les afianzaría en la zona de clasificación directa para los octavos de final.

El historial entre ambos equipos es prácticamente inexistente en el fútbol competitivo moderno, lo que convierte este encuentro en territorio desconocido para los dos vestuarios.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

FC Oporto contra PSV Eindhoven alineaciones probables

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
page.match.formation.title
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-2-3-1
D. CostaD. CostaF. MouraF. MouraJ. KiwiorJ. KiwiorM. FernandesM. FernandesP. RosarioP. RosarioA. VarelaA. VarelaG. VeigaG. VeigaV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. SilvaB. SainzB. Sainzteam-logoPepeM. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestE. BajraktarevicE. BajraktarevicMauro JuniorMauro JuniorK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. Mijnans
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PSV Eindhoven
PSV
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

PSV Eindhoven

Manager

  • F. Farioli
  • P. Bosz

Francesco Farioli dispone de una plantilla casi al completo para este partido. El técnico italiano contará con la baja de William Gomes y Vasco Sousa por lesión, mientras que el once probable incluye a Diogo Costa bajo palos, con una línea defensiva formada por Francisco Moura, Jakub Kiwior, Martim Fernandes y Pablo Rosario. Alan Varela y Gabriel Veiga apuntalan el centro del campo junto a Victor Froholdt, con Andre Silva, Borja Sainz y Pepe completando el ataque.

Peter Bosz afronta el desplazamiento a Oporto con una lista de bajas significativa. Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers y Sami Ouaissa están todos descartados por lesión. A pesar de ello, el once proyectado sitúa a Matej Kovar en portería, con Armando Obispo, Lutsharel Geertruida, Filip Kostic y Sergino Dest en defensa, y una línea de ataque encabezada por Ivan Perisic y Sven Mijnans.

Forma

POR

POR - Formulario

CAP
W1-4
BEN
W3-1
COR
W1-3
MAR
W1-2
BET
L3-2
Gol marcado (encajado)
14/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
PSV

PSV - Formulario

SPA
W4-1
TWE
L3-2
HEE
W2-0
RBL
L1-0
HAA
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Oporto llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El conjunto portugués encadena tres triunfos consecutivos en Liga Portugal tras la derrota ante Real Betis en la Champions, con victorias sobre Marítimo (2-1), Deportivo de A Coruña (3-1 en amistoso) y Benfica (3-1), además del 4-1 ante Casa Pia. En total, Oporto ha marcado once goles y encajado ocho en ese período.

PSV atraviesa su peor momento de la temporada con tres derrotas en los últimos cinco partidos. El equipo de Bosz perdió 2-1 ante ADO Den Haag en la última jornada de la Eredivisie y cayó 1-0 ante RB Leipzig en la Champions. Sus únicos resultados positivos en ese tramo fueron la victoria 2-0 sobre SC Heerenveen y el 4-1 ante Sparta Rotterdam. Los holandeses han anotado ocho goles y recibido seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC OportoEmpatePSV Eindhoven
0
0
1
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
3
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
F
0Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único precedente disponible entre ambos clubes data del 21 de julio de 2016, cuando PSV Eindhoven venció a FC Oporto por 3-0 en un partido amistoso disputado en Eindhoven. No existen más registros de enfrentamientos entre estas dos escuadras, lo que convierte este choque de la Champions League en el primero de carácter competitivo oficial entre ellas.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, FC Oporto ocupa la posición 30 y PSV Eindhoven se sitúa en el puesto 26, con ambos equipos necesitando puntos para escalar en la fase de liga.

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