Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Cómo ver FC Oporto vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido FC Oporto vs PSV Eindhoven se puede ver en directo a través de Fox ONE. Las opciones de emisión en TV y streaming se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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FC Oporto recibe a PSV Eindhoven en el Estadio do Dragão en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

Los dragones de Francesco Farioli atraviesan una racha doméstica sólida, pero el golpe europeo de su derrota ante Real Betis sigue pesando. Oporto necesita sumar en casa para no quedarse descolgado en la clasificación continental.

PSV, dirigido por Peter Bosz, llega al Dragão con una carga de bajas considerable y con la moral tocada tras perder sus dos últimos compromisos, incluyendo la caída ante RB Leipzig en la jornada anterior de Champions League.

Los holandeses, sin embargo, tienen margen en la tabla europea respecto a su rival de esta noche y pueden permitirse un enfoque más pragmático, aunque una victoria les afianzaría en la zona de clasificación directa para los octavos de final.

El historial entre ambos equipos es prácticamente inexistente en el fútbol competitivo moderno, lo que convierte este encuentro en territorio desconocido para los dos vestuarios.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Francesco Farioli dispone de una plantilla casi al completo para este partido. El técnico italiano contará con la baja de William Gomes y Vasco Sousa por lesión, mientras que el once probable incluye a Diogo Costa bajo palos, con una línea defensiva formada por Francisco Moura, Jakub Kiwior, Martim Fernandes y Pablo Rosario. Alan Varela y Gabriel Veiga apuntalan el centro del campo junto a Victor Froholdt, con Andre Silva, Borja Sainz y Pepe completando el ataque.

Peter Bosz afronta el desplazamiento a Oporto con una lista de bajas significativa. Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers y Sami Ouaissa están todos descartados por lesión. A pesar de ello, el once proyectado sitúa a Matej Kovar en portería, con Armando Obispo, Lutsharel Geertruida, Filip Kostic y Sergino Dest en defensa, y una línea de ataque encabezada por Ivan Perisic y Sven Mijnans.

Forma

FC Oporto llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El conjunto portugués encadena tres triunfos consecutivos en Liga Portugal tras la derrota ante Real Betis en la Champions, con victorias sobre Marítimo (2-1), Deportivo de A Coruña (3-1 en amistoso) y Benfica (3-1), además del 4-1 ante Casa Pia. En total, Oporto ha marcado once goles y encajado ocho en ese período.

PSV atraviesa su peor momento de la temporada con tres derrotas en los últimos cinco partidos. El equipo de Bosz perdió 2-1 ante ADO Den Haag en la última jornada de la Eredivisie y cayó 1-0 ante RB Leipzig en la Champions. Sus únicos resultados positivos en ese tramo fueron la victoria 2-0 sobre SC Heerenveen y el 4-1 ante Sparta Rotterdam. Los holandeses han anotado ocho goles y recibido seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos PSV Eindhoven PSV 3 FC Oporto POR 0 F 0 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único precedente disponible entre ambos clubes data del 21 de julio de 2016, cuando PSV Eindhoven venció a FC Oporto por 3-0 en un partido amistoso disputado en Eindhoven. No existen más registros de enfrentamientos entre estas dos escuadras, lo que convierte este choque de la Champions League en el primero de carácter competitivo oficial entre ellas.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, FC Oporto ocupa la posición 30 y PSV Eindhoven se sitúa en el puesto 26, con ambos equipos necesitando puntos para escalar en la fase de liga.