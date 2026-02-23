Goal.com
Real Madrid vs. Benfica, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Real Madrid y Benfica, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Real Madrid recibe a Benfica este miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Santiago Bernabéu, por el partido de vuelta de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Benfica de la Champions League 2025-26

Los Merengues llegan al compromiso con la ventaja, después de un triunfo por marcador de 1-0 en el duelo de ida en el estadio Da Luz. Vinícius Júnior fue el único anotador del juego, un enfrentamiento marcado por los presuntos insultos racistas de Prestianni contra Vini.

El incidente fue seguido de múltiples reacciones, de apoyo por parte de los jugadores Merengues, de duda desde el lado del Benfica, especialmente de José Mourinho y de indignación entre ex futbolistas y miembros importantes del mundo del fútbol.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver Real Madrid vs Benfica, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 4, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Real Madrid vs Benfica

El partido se disputa este miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabeú.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Real Madrid contra Benfica alineaciones probables

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formación

4-2-3-1

Home team crestBEN
1
T. Courtois
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
22
Antonio Rüdiger
12
T. Alexander-Arnold
15
A. Guler
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
14
A. Tchouameni
7
Vinicius Junior
10
K. Mbappe
1
A. Trubin
26
S. Dahl
44
T. Araujo
17
A. Dedic
30
Nicolás Otamendi
25
G. Prestianni
8
F. Aursnes
27
Rafa Silva
21
A. Schjelderup
18
L. Barreiro
14
V. Pavlidis

4-2-3-1

BENAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Álvaro Arbeloa

Alineación probable

Suplentes

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Real Madrid

Los Merengues vienen de una derrota imperdonable en LaLiga, donde cayeron por 1-2 a manos de Osasuna, resultado que los ha colocado de vuelta en el segundo lugar de la clasificación, tan solo una jornada después de tomar el liderato, que ahora se encuentra nuevamente en control de Barcelona.

Noticias del equipo Benfica

Por un lado, José Mourinho se ha negado a presentarse en conferencia de prensa, después de ser fuertemente criticado por sus declaraciones tras el supuesto acto racista de Prestianni.

Por el otro lado, el futbolista argentino fue suspendido de manera provisional por la UEFA y se perderá el duelo de vuelta, decisión que el Benfica lamentó abiertamente en un comunicado.

Forma

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

BEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de enfrentamientos directos

RMA

Últimos partidos

BEN

1

Victoria

0

Empates

2

Victorias

5

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
2/3
Ambos equipos anotaron
2/3

Clasificaciones

