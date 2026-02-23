El PSG acuerda pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé tras ganar el jugador del Real Madrid una batalla legal que «se ha prolongado demasiado»

La relación entre Mbappé y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, se deterioró notablemente durante la temporada 2023-24, cuando el delantero informó al club de que no activaría la renovación de su contrato. Esto provocó que Mbappé fuera apartado temporalmente del primer equipo durante la gira de pretemporada por Asia. Aunque finalmente regresó a los terrenos de juego y ayudó al equipo a conseguir otro título nacional, la tensión seguía siendo palpable. La batalla legal supuso el último y amargo capítulo de una relación que vio a Mbappé convertirse en el máximo goleador de la historia del club.

Para el bando de Mbappé, la resolución supone una reivindicación total de su postura de que el club no tenía derecho a retener los salarios que le correspondían legalmente, independientemente de cómo decidiera marcharse. Su abogado señaló que la decisión del PSG pone fin a un conflicto que se prolongó innecesariamente y consumió una gran cantidad de energía para todas las partes implicadas. Ahora que la sombra legal se ha disipado por fin, el ganador de la Copa del Mundo puede centrarse por completo en su nueva vida en Madrid sin la distracción de los procedimientos judiciales en curso en París.