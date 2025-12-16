Andrés Roberto Flores Bocanegra

Redactor SEO en Español

Biografía

Soy Andrés Flores, periodista deportivo desde 2018. Tengo una gran pasión por diferentes deportes, pero el fútbol fue mi primer amor. Caí ante el encanto, primero de las figuras del fútbol mexicano en la década de los 2000, e inevitablemente le siguió una fascinación por las grandes estrellas internacionales de la época, las rivalidades y las historias que les acompañaban. He tenido la oportunidad de escribir, vivir y cubrir diferentes momentos del fútbol desde una posición de profesional, pero sin perder la alegría que me llevó a este camino del periodismo deportivo.

Mi historia con el fútbol

El primer deporte que pratiqué y seguí fue el fútbol y encontré en el Santos Laguna al equipo perfecto para apoyar, un club que en su momento tenía a dos leyendas del fútbol mexicano como Jared Borgetti y Rodrigo "Pony" Ruiz. El drama de la selección mexicana no tardó en atraparme y el Mundial de 2006 terminó por convertir mi pasión y amor por el fútbol en algo para toda la vida.

Áreas de especialización

Cobertura del fútbol europeo y sudamericano en español.

Contenidos SEO

Recuerdo futbolístico favorito

Es dificil elegir uno, cuando incluso tuve la oportunidad de ver al Santos Laguna campeón en vivo en el estadio, pero es imposible tomar cualquier otro momento que no sea el doblete de Oribe Peralta frente a Tigres en las semifinales en 2012, dos goles en dos minutos para remontar la serie con un estadio repleto que explotó en felicidad.

XI histórico

Voy a elegir solo futbolistas que he tenido la oportunidad de ver.

Portero: Casillas

Casillas Defensas: Lahm, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos

Lahm, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos Mediocampistas: Ronaldinho, Zidane, Iniesta

Ronaldinho, Zidane, Iniesta Delanteros: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazário

Contacto

Teléfono: +52 6143624991

Mail: afloresbocanegra@gmail.com