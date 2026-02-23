El exseleccionador de Francia critica duramente al «inútil» Endrick tras la última actuación del cedido por el Real Madrid con el Lyon

Fue una noche para olvidar para la joven estrella de la Selecao, que tuvo dificultades para causar un impacto significativo desde su posición en la banda derecha. Domenech se mostró especialmente indignado por la aparente falta de esfuerzo del jugador, y declaró: «Tenía que salir del campo, era inútil en el terreno de juego y no aportaba soluciones. El Lyon me decepcionó un poco, especialmente Endrick. Todos los delanteros deben trabajar en defensa, ofrecer soluciones y aportar profundidad. Él no hizo nada de eso».

El veterano entrenador destacó fallos concretos de concentración en los que el cedido por el Real Madrid parecía desconectado mentalmente. Domenech, que llevó a Francia a la final del Mundial de 2006, citó la jugada previa al segundo gol del Estrasburgo como ejemplo principal de la falta de intensidad de Endrick.

«En el segundo gol, se quedó a cinco metros de la acción, simplemente mirando», se quejó Domenech. «No ofrece opciones por detrás y, cuando tiene el balón, simplemente lo pierde. A veces solo lanza el balón por encima o lo retiene. Francamente, el hecho de que se quedara en el campo durante todo el partido fue decepcionante».