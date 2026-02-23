Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA tras la denuncia por racismo de Vinicius Junior, dejará a José Mourinho sin el extremo del Benfica para la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

Prestianni no podrá enfrentarse a su acusador cuando el Benfica viaje a Madrid el miércoles con la intención de remontar el 1-0 en contra. Sky News informa de que podría «enfrentarse a una sanción mínima de 10 partidos» una vez que se hayan completado las investigaciones.

Vinicius declaró en un comunicado emitido inmediatamente después de su partido contra el Benfica: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me han sacado tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, solo ha sido un protocolo mal ejecutado que no ha servido para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».

Prestianni dijo en una declaración propia, en la que mantiene su inocencia: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».