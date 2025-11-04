Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoBorussia Dortmund
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Manchester City vs. Borussia Dortmund, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Manchester City y Borussia Dortmund, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Manchester City recibe a Borussia Dortmund este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Etihad, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Manchester City vs. Borussia Dortmund de la Champions League 2025-26

Los Citizens llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Villarreal en la fecha 3, con goles de Erling Haaland y Bernardo Silva. El equipo dirigido por Pep Guardiola es séptimo en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, los Negriamarillos derrotaron por 4-2 a Kobenhavn en su más reciente partido en el certamen continental, con un doblete de Felix Nmecha, junto a las anotaciones de Ramy Bensebaini y Fábio Silva. El cuadro a cargo de Niko Kovač es sexto en la tabla con siete unidades.

Cómo ver Manchester City vs Borussia Dortmund, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 5
SudaméricaFOX Sports (Argentina), ESPN Premium(Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoHBO MAX
Estados UnidosParamount+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Manchester City vs Borussia Dortmund

crest
Liga de Campeones - Champions League
Etihad Stadium

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra Borussia Dortmund alineaciones

Manchester CityHome team crest

4-1-4-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestBVB
25
G. Donnarumma
33
N. O'Reilly
27
M. Nunes
5
J. Stones
24
J. Gvardiol
26
Savinho
11
J. Doku
14
N. Gonzalez
4
T. Reijnders
47
P. Foden
9
C
E. Haaland
1
G. Kobel
5
R. Bensebaini
3
W. Anton
4
C
N. Schlotterbeck
8
F. Nmecha
20
M. Sabitzer
27
K. Adeyemi
14
M. Beier
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

MCI
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

BVB
-Alineación

Suplentes

Manager

  • N. Kovac

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Manchester City

Los Citizens parecen haberse reencontrado con su mejor nivel con solo una derrota en sus últimos seis juegos, además de avanzar a los cuartos de final de la Carabao Cup y alcanzar el segundo puesto de la Premier League en el proceso.

Noticias del Borussia Dortmund

En los últimos días el tema de conversación alrededor de los Negriamarillos es Julian Brandt y su contrato que termina en verano. El equipo debe decidir si renovar al mediocampista alemán y bajo que condiciones económicas.

Cómo llegan al partido

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

BVB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MCI

Últimos partidos

BVB

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

6

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

