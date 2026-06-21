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Nueva Zelanda Descripción general
Más
Posiciones
Más
Serie A
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|11
|Espanyol
|38
|12
|10
|16
|43
|55
|-12
|46
|12
|Athletic Bilbao
|38
|13
|6
|19
|43
|58
|-15
|45
|13
|Sevilla
|38
|12
|7
|19
|46
|60
|-14
|43
|14
|Deportivo Alaves
|38
|11
|10
|17
|44
|56
|-12
|43
|15
|Elche
|38
|10
|13
|15
|49
|57
|-8
|43