Nueva Zelanda Descripción general

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Posiciones

Serie A crestSerie A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
11Espanyol crestEspanyol381210164355-1246
D
W
W
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12Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao38136194358-1545
L
D
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13Sevilla crestSevilla38127194660-1443
L
L
W
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W
14Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves381110174456-1243
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15Elche crestElche381013154957-843
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